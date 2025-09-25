Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony zaprezentowało nowy sprzęt. PlayStation stanie się jeszcze lepsze

Radosław Krajewski
2025/09/25 00:27
Firma stawia na jeszcze większą imersję podczas grania.

Podczas najnowszej prezentacji State of Play firma Sony zapowiedziało zupełnie nowe akcesorium z rodziny PlayStation. Po sukcesie słuchawek Pulse Elite i dousznych Pulse Explore, gracze mogą szykować się na premierę pierwszych bezprzewodowych głośników stworzonych specjalnie z myślą o rozgrywce, czyli Pulse Elevate. Sony podkreśla, że celem projektu było przeniesienie jakości znanej ze sprzętu studyjnego bezpośrednio do świata gier.

PlayStation – głośniki Pulse Elevate

PlayStation – Sony zapowiedziało głośniki Pulse Elevate

Chcieliśmy, aby gracze usłyszeli swoje ulubione tytuły dokładnie tak, jak zostały zaprojektowane przez twórców – czytamy w zapowiedzi.

Każdy z głośników wyposażono w zaawansowane przetworniki planarne, które pozwalają na uzyskanie wyjątkowo czystego i szczegółowego brzmienia w pełnym zakresie częstotliwości. Rozwiązanie to doskonale współpracuje z technologią Tempest 3D AudioTech dostępną na PlayStation 5, dzięki czemu gracze mogą jeszcze lepiej lokalizować źródła dźwięku w przestrzeni. Dodatkowo wbudowane subwoofery odpowiadają za głębszy bas, który nadaje grom większej dynamiki.

Pulse Elevate wyposażono także w mikrofon ukryty w prawym głośniku. Dzięki systemowi redukcji szumów wspieranemu przez sztuczną inteligencję urządzenie odfiltrowuje dźwięki otoczenia, zapewniając czysty i naturalny głos podczas rozmów online.

Naszym celem było zaoferowanie jakości czatu głosowego, jakiej gracze dotąd oczekiwali tylko od słuchawek – podkreśla Sony.

GramTV przedstawia:

Głośniki korzystają z technologii PlayStation Link, co oznacza bezstratne przesyłanie dźwięku i niski poziom opóźnień. Pulse Elevate można podłączyć nie tylko do konsoli PS5, ale także do PC, Maca oraz urządzenia PlayStation Portal. Dołączony adapter USB-C ma zagwarantować bezproblemową konfigurację. Urządzenie obsługuje również łączność Bluetooth, pozwalając na jednoczesne odtwarzanie dźwięku z gry i muzyki ze smartfona czy komunikatora głosowego.

Zintegrowany akumulator umożliwia korzystanie z głośników poza domem, a dołączone stacje ładujące ułatwiają szybki powrót do rozgrywki przy biurku. Pulse Elevate można ustawiać zarówno w pionie, jak i w poziomie, a dodatkowe opcje regulacji EQ, głośności i balansu mikrofonu dostępne są bezpośrednio w menu PS5 i PC.

Premiera Pulse Elevate została zaplanowana na 2026 rok. Głośniki trafią do sprzedaży w dwóch wariantach kolorystycznych - Midnight Black oraz White. Producent zapowiada, że więcej informacji o dacie premiery i cenie poznamy w nadchodzących miesiącach.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/09/24/introducing-pulse-elevate-sony-interactive-entertainments-first-wireless-speakers-for-desktop-gaming/

