Sony zamyka PlayStation Stars. Gracze mają ostatnią szansę na darmowe środki do PS Store

Program lojalnościowy zakończy działanie w 2026 roku, ale punkty wciąż można wymienić na kredyt.

Sony przypomina użytkownikom konsol PlayStation o zbliżającym się końcu programu PlayStation Stars. Choć decyzja o jego zamknięciu zapadła już wcześniej, teraz kluczowe staje się coś innego – niewykorzystane punkty można jeszcze wymienić na darmowe środki do PlayStation Store. PlayStation Stars – program lojalno ściowy na finiszu PlayStation Stars wystartowało w 2022 roku jako darmowy program lojalnościowy, oferujący punkty, cyfrowe kolekcjonerskie przedmioty oraz możliwość zdobywania środków do PS Store. Sony potwierdziło jednak, że usługa zostanie całkowicie wyłączona 2 listopada 2026 roku.

Po tej dacie dostęp do PlayStation Stars zostanie zablokowany, a wszelkie niewykorzystane możliwości programu przepadną. Co istotne, już od maja 2025 roku nie można zapisać się do usługi – skorzystać z niej mogą wyłącznie obecni członkowie. Dobra wiadomość jest taka, że osoby zapisane do PlayStation Stars nadal mogą wykorzystywać zgromadzone punkty. Sony umożliwia ich wymianę na darmowy kredyt w PlayStation Store, o ile nastąpi to przed zamknięciem programu. Aby sprawdzić saldo punktów i dostępne nagrody, należy skorzystać z aplikacji PlayStation App, przechodząc do:

Profil gracza → PlayStation Stars → Katalog nagród. Sony zapewnia, że cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie przypisane do konta gracza pozostaną dostępne także po zamknięciu PlayStation Stars. Nie będzie natomiast możliwości dalszego zdobywania punktów ani realizowania nagród. Firma zapowiedziała, że w przyszłości planuje wprowadzenie nowej odsłony programu lojalnościowego, jednak na razie nie ujawniono żadnych szczegółów. Dotychczasowa wersja Stars spotkała się z mieszanym odbiorem – wielu graczy uznawało ją za mało atrakcyjną, co mogło wpłynąć na decyzję o jej wygaszeniu. Dla obecnych uczestników PlayStation Stars to ostatni okres, by sprawdzić swoje konto i wykorzystać zaległe punkty. Po 2 listopada 2026 roku taka możliwość zniknie bezpowrotnie.