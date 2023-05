Sony zadowolone wynikami swoich gier na PC. Powstanie więcej portów

Od 2020 roku Sony systematycznie dodaje niektóre ze swoich największych tytułów na komputery PC. Wszystko zaczęło się od Horizon Zero Dawn, a później przyszła pora na God of War, Marvel’s Spider-Man i The Last of Us Part 1. Przedstawiając raport finansowy za 2022 rok, Sony potwierdziło, że planuje nadal wydawać swoje gry na PC, co nie jest w najmniejszym stopniu zaskakujące, ponieważ dzięki temu zarabia mnóstwo pieniędzy.

Wpływy z gier na komputery są już tak znaczące, że Sony coraz łakomiej spogląda na rynek PC. W raporcie finansowym za poprzedni rok, gry na PC znajdują się w pozycji „inne”, której wartość przekroczyła miliard dolarów. Co prawda znajdują się tam także akcesoria oraz PSVR2, ale można sądzić, że porty gier na komputery stanowią spory kawałek tego tortu.

Sony zadowolone wynikami swoich gier na PC

Mimo tak dużych pieniędzy zarabianych na nowym rynku, Sony nie podało wielu konkretów na temat kalendarza wydań. Mówi się tam dość ogólnie o „wydawaniu tytułów katalogowych na PC ”. Można tez podejrzewać, że japoński gigant nie zdecyduje się na jednoczesne wydawanie swoich hitów na obu platformach i posiadacze konsol mogą być póki co spokojni, gdyż będą pierwsi ogrywać najlepsze tytuły.