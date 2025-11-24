Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie tylko Avatar. James Cameron nakręcił koncert i to w 3D

Jakub Piwoński
2025/11/24 10:40
1
0

Słynny twórca nakręcił koncert Billie Eilish.

Paramount ogłosiło datę kinowej premiery koncertowego filmu 3D Hit Me Hard and Soft, wyreżyserowanego przez Jamesa Camerona. Produkcja trafi na ekrany 20 marca 2026 roku.

Cameron i Eilish
Cameron i Eilish

James Cameron nakręcił… koncert

Film dokumentuje trasę koncertową Billie Eilish promującą jej trzeci album studyjny Hit Me Hard and Soft. Eilish, zdobywczyni 9 nagród Grammy, ogłosiła tę wiadomość zarówno na swoich profilach społecznościowych, jak i podczas ostatniego przystanku trasy w San Francisco. Cameron również potwierdził datę premiery w mediach społecznościowych.

GramTV przedstawia:

Wcześniej koncertowa produkcja miała zadebiutować w kinach w tym samym terminie, co film Matta Stone’a, Treya Parkera i Kendricka Lamara, jednak projekt został przesunięty, a Paramount przejął wolny termin. Dla Eilish nie będzie to pierwsze doświadczenie z kinem – w 2023 roku na ekranach pojawił się jej Live at the O2, jednak był to ograniczony pokaz, który przyniósł 1,29 mln dolarów przychodu w USA. Tym razem film otrzyma pełną dystrybucję Paramount, co może znacząco zwiększyć jego zasięg.

Paramount ostatnio ogłosiło zwiększenie liczby premier kinowych w 2026 roku do co najmniej 15 filmów, a Cameron ma już zaplanowaną premierę trzeciego Avatara na 19 grudnia 2025. Album Hit Me Hard and Soft zdobył w tym roku 7 nominacji do Grammy, w tym w kategoriach Album Roku, Najlepszy Album Pop oraz Utwór Roku. Single z płyty, w tym Wildflower, zostały również nominowane do Grammy w 2026 roku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/22/james-cameron-says-he-almost-directed-jurassic-park

Tagi:

Popkultura
Billie Eilish
James Cameron
reżyser
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:46

Trzeba mu przyznać jedno - wie chłop jak się bogacić.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112