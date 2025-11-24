Nie tylko Avatar. James Cameron nakręcił koncert i to w 3D

Paramount ogłosiło datę kinowej premiery koncertowego filmu 3D Hit Me Hard and Soft, wyreżyserowanego przez Jamesa Camerona. Produkcja trafi na ekrany 20 marca 2026 roku.
James Cameron nakręcił… koncert
Film dokumentuje trasę koncertową Billie Eilish promującą jej trzeci album studyjny Hit Me Hard and Soft. Eilish, zdobywczyni 9 nagród Grammy, ogłosiła tę wiadomość zarówno na swoich profilach społecznościowych, jak i podczas ostatniego przystanku trasy w San Francisco. Cameron również potwierdził datę premiery w mediach społecznościowych.