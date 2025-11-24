Nie tylko Avatar. James Cameron nakręcił koncert i to w 3D

Wcześniej koncertowa produkcja miała zadebiutować w kinach w tym samym terminie, co film Matta Stone’a, Treya Parkera i Kendricka Lamara, jednak projekt został przesunięty, a Paramount przejął wolny termin. Dla Eilish nie będzie to pierwsze doświadczenie z kinem – w 2023 roku na ekranach pojawił się jej Live at the O2, jednak był to ograniczony pokaz, który przyniósł 1,29 mln dolarów przychodu w USA. Tym razem film otrzyma pełną dystrybucję Paramount, co może znacząco zwiększyć jego zasięg.

Paramount ostatnio ogłosiło zwiększenie liczby premier kinowych w 2026 roku do co najmniej 15 filmów, a Cameron ma już zaplanowaną premierę trzeciego Avatara na 19 grudnia 2025. Album Hit Me Hard and Soft zdobył w tym roku 7 nominacji do Grammy, w tym w kategoriach Album Roku, Najlepszy Album Pop oraz Utwór Roku. Single z płyty, w tym Wildflower, zostały również nominowane do Grammy w 2026 roku.