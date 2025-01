Cztery studia walczą o prawa do filmowego rebootu Resident Evil. Tak bardzo spodobał się pomysł?

Jak już wiemy z wcześniejszych doniesień, Zach Cregger, twórca świetnie przyjętego horroru Barbarzyńca, ma stanąć na czele pełnego rebootu filmowej serii Resident Evil. Produkcja, która zacznie historię od zera, już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie w Hollywood.

Kto wygra rywalizację o prawa do nowego filmu Resident Evil?

Obecnie trwa swoista wojna licytacyjna, w której uczestniczą cztery studia, w tym Warner Bros. i Netflix. Jak wynika z doniesień, projekt Creggera ma być bardziej wierny pierwotnym grom i mocniej skupiony na horrorze, co czyni go jedną z najbardziej pożądanych adaptacji w ostatnim czasie. Warto dodać, że już wcześniej studia “zabijały się” o prawa do projektu Creggera – w tym roku dojdzie do premiery filmu Weapons z Joshem Brolinem, który także swego czasu wywołał niemałe zainteresowanie.