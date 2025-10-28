Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony usuwa ślady po PlayStation: The Concert. Oficjalna strona zniknęła z sieci

Patrycja Pietrowska
2025/10/28 14:00
Osoby, które miały okazję uczestniczyć w evencie, miały mieszane opinie.

Ambitna próba uczczenia muzyki ze sztandarowych franczyz PlayStation: The Concert, zakończyła się niepowodzeniem, a firma Sony podjęło kroki, aby, jak się wydaje, całkowicie usunąć ten rozdział ze swojej historii. Najnowsze doniesienia wskazują, że dedykowana strona internetowa promująca serię koncertów została już całkowicie wycofana. Jakakolwiek próba dostania się na witrynę kończy się znanym błędem informującym o braku strony.

PlayStation: The Concert
PlayStation: The Concert

Co się stało z PlayStation: The Concert?

Początkowo, projekt ten był pomyślany jako sposób, by oddać hołd ścieżkom dźwiękowym z głośnych tytułów, takich jak God of War, The Last of Us oraz Horizon Zero Dawn. Zamiast stać się sukcesem, przedsięwzięcie to przekształciło się w ciąg problemów i odwołań. Wiele z wcześniej zaplanowanych występów zostało już nie tylko oficjalnie anulowanych, ale również usuniętych z kalendarzy poszczególnych miejsc, w których miały się odbyć. Los niewielkiej liczby wydarzeń, które w momencie publikacji materiału wciąż figurowały w harmonogramie, pozostaje niepewny.

Wśród tych, którzy faktycznie mieli okazję uczestniczyć w dotychczasowych pokazach, dominowały mieszane opinie na temat całokształtu wydarzenia. Jednym z głównych czynników, które zniechęcały potencjalnych uczestników, były dość wysokie ceny biletów. Dodatkowo, część widzów wyrażała niezadowolenie z powodu braku tych utworów, które powszechnie uznaje się za „kultowe” w kontekście bogatych bibliotek muzycznych gier Sony. Z drugiej strony, niektórzy wypowiadali się na temat wydarzenia pochlebnie.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-the-concert-woes-continue-as-at-least-17-us-dates-cancelled-and-webpage-offline/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

