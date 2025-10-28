Sony usuwa ślady po PlayStation: The Concert. Oficjalna strona zniknęła z sieci

Ambitna próba uczczenia muzyki ze sztandarowych franczyz PlayStation: The Concert, zakończyła się niepowodzeniem, a firma Sony podjęło kroki, aby, jak się wydaje, całkowicie usunąć ten rozdział ze swojej historii. Najnowsze doniesienia wskazują, że dedykowana strona internetowa promująca serię koncertów została już całkowicie wycofana. Jakakolwiek próba dostania się na witrynę kończy się znanym błędem informującym o braku strony.

Co się stało z PlayStation: The Concert?

Początkowo, projekt ten był pomyślany jako sposób, by oddać hołd ścieżkom dźwiękowym z głośnych tytułów, takich jak God of War, The Last of Us oraz Horizon Zero Dawn. Zamiast stać się sukcesem, przedsięwzięcie to przekształciło się w ciąg problemów i odwołań. Wiele z wcześniej zaplanowanych występów zostało już nie tylko oficjalnie anulowanych, ale również usuniętych z kalendarzy poszczególnych miejsc, w których miały się odbyć. Los niewielkiej liczby wydarzeń, które w momencie publikacji materiału wciąż figurowały w harmonogramie, pozostaje niepewny.