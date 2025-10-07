Wielkie rozczarowanie fanów. Sony rezygnuje z trasy PlayStation The Concert w USA

Wielbiciele muzyki z gier wideo, którzy z niecierpliwością wyczekiwali wydarzenia PlayStation: The Concert, przeżyli ostatnio spore rozczarowanie. Organizatorzy widowiska, mającego prezentować na żywo ikoniczne ścieżki dźwiękowe z produkcji związanych z platformą PlayStation, ogłosili całkowite odwołanie amerykańskiej części trasy koncertowej zaplanowanej na rok 2025. Niestety, firma Sony podjęła decyzję o anulowaniu występów na zaledwie kilka dni przed pierwszym planowanym terminem, nie przedstawiając przy tym publicznie żadnego wyjaśnienia.

PlayStation The Concert anulowane w Ameryce Północnej

Początkowo mogło się wydawać, że anulowane zostaną jedynie nieliczne występy, jednak firma GEA Live, odpowiedzialna za organizację, potwierdziła, że decyzja dotyczy wszystkich pokazów w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo, nawet w przypadku terminów, które nie zostały jeszcze oficjalnie oznaczone jako anulowane w systemie sprzedaży biletów, próba ich zakupu kończy się komunikatem o błędzie, wskazującym na brak dostępności wejściówek.