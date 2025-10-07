Wielkie rozczarowanie fanów. Sony rezygnuje z trasy PlayStation The Concert w USA

Sony anulowało pokazy z amerykańskiej trasy PlayStation The Concert w 2025 roku.
Wielbiciele muzyki z gier wideo, którzy z niecierpliwością wyczekiwali wydarzenia PlayStation: The Concert, przeżyli ostatnio spore rozczarowanie. Organizatorzy widowiska, mającego prezentować na żywo ikoniczne ścieżki dźwiękowe z produkcji związanych z platformą PlayStation, ogłosili całkowite odwołanie amerykańskiej części trasy koncertowej zaplanowanej na rok 2025. Niestety, firma Sony podjęła decyzję o anulowaniu występów na zaledwie kilka dni przed pierwszym planowanym terminem, nie przedstawiając przy tym publicznie żadnego wyjaśnienia.
PlayStation The Concert anulowane w Ameryce Północnej
Początkowo mogło się wydawać, że anulowane zostaną jedynie nieliczne występy, jednak firma GEA Live, odpowiedzialna za organizację, potwierdziła, że decyzja dotyczy wszystkich pokazów w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo, nawet w przypadku terminów, które nie zostały jeszcze oficjalnie oznaczone jako anulowane w systemie sprzedaży biletów, próba ich zakupu kończy się komunikatem o błędzie, wskazującym na brak dostępności wejściówek.
Chociaż koncerty te były zapowiadane jako duża gratka dla graczy, Sony nie uzasadniło swojej decyzji o masowym anulowaniu występów. Dopiero 6 października, firma GEA Live, która jest organizatorem PlayStation The Concert, wydała oświadczenie skierowane do mediów. Wyraziła w nim żal z powodu konieczności odwołania trasy w Ameryce Północnej.
Z wielkim żalem informujemy o odwołaniu trasy PlayStation The Concert w Ameryce Północnej. Nasz zespół poświęcił wiele czasu na rozwój tego projektu i podzielamy rozczarowanie fanów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wydarzeniu. Składamy szczere podziękowania wszystkim, którzy wspierali koncert, i prosimy o zrozumienie tej trudnej decyzji.
GramTV przedstawia:
W obliczu braku oficjalnych przyczyn, w środowisku graczy i mediów branżowych narastają spekulacje. Jedną z hipotez jest to, że odwołania mogą być wynikiem słabej sprzedaży biletów. Inne analizy sugerują, że problem mógł leżeć w repertuarze. Koncert, mimo szerokiego szyldu PlayStation, zdawał się skupiać przede wszystkim na grach z ery konsol PlayStation 4 i PlayStation 5, eksponując tytuły takie jak Horizon czy Ghost of Tsushima, a nie prezentując przekrojową i historyczną ofertę całej marki.
Obecnie wszystkie daty i występy zaplanowane na 2026 rok pozostają w dużej mierze aktualne i nienaruszone na stronie Ticketmaster. Warto przy okazji przypomnieć, że w kwietniu bieżącego roku Sony anulowało koncerty między innymi w Polsce.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!