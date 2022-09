Sony ujawnia, po ilu miesiącach nowe gry będą trafiać do PS Plus Extra i Premium

Od momentu startu nowego PlayStation Plus Sony konsekwentnie podtrzymuje zdanie, że ich gry nie będą pojawiać się w dzień premiery w ofercie usługi. Pomimo stosowania odwrotnej praktyki w konkurencyjnym Xbox Game Pass przez Microsoft, japońska korporacja uważa, że taki ruch przyczyniłby się do tworzenia gorszych jakościowo produkcji. W najnowszym wywiadzie szef PlayStation Indies Shuhei Yoshida porównał obecny model PS Plus do sytuacji w kinowej branży, gdzie najpierw filmy trafiają do kin, a dopiero później debiutują na streamingu.

Nasze podejście polega na tym, że lubimy pomagać wydawcom w zarządzaniu cyklem życia [gry]. To tak, jak film pojawia się najpierw w kinie, a potem trafiał na VOD, do streamingu lub bezpłatnej telewizji. Za każdym razem generuje nowe przychody i szersze grono odbiorców.