Sony rozważa opóźnienie premiery PS6. Gracze mogą dłużej pozostać przy PS5

Analitycy coraz częściej wspominają o debiucie dopiero w 2028 lub 2029 roku.

Premiera PlayStation 6 może nie nastąpić tak szybko, jak wcześniej zakładano. Nowe doniesienia sugerują, że Sony rozważa przesunięcie debiutu swojej kolejnej konsoli, a głównym powodem mają być rosnące koszty produkcji sprzętu. PlayStation 6 – premiera może zostać przesunięta Informacje pochodzą z najnowszego raportu finansowego grupy Embracer. W dokumencie znalazła się wzmianka o analizach rynkowych, według których Sony może rozważać opóźnienie premiery PlayStation 6. Zamiast debiutu w 2027 roku, coraz częściej mówi się o roku 2028 lub nawet 2029.

Według pojawiających się spekulacji problemem są przede wszystkim rosnące koszty komponentów wykorzystywanych do produkcji nowoczesnego sprzętu. Szczególnie duży wpływ ma mieć zwiększony popyt na podzespoły związane z rozwojem sztucznej inteligencji. To właśnie one mają podnosić koszty produkcji kolejnej generacji konsol. Choć Sony nie potwierdziło tych informacji, mówi się, że firma może nie chcieć przenosić wszystkich dodatkowych kosztów na klientów. W ostatnich latach gracze krytykowali już podwyżki cen sprzętu i akcesoriów PlayStation, dlatego premiera wyjątkowo drogiej konsoli mogłaby spotkać się z negatywną reakcją rynku.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie wiadomo również, na jakim etapie znajdują się prace nad PS6. Od dawna zakładano, że nowa generacja wystartuje około 2027 roku, jednak obecne plotki sugerują, że Sony może zdecydować się na wydłużenie cyklu życia PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro.\ Istnieją pewne wyzwania związane z wahaniami stawek celnych w Stanach Zjednoczonych, a także wpływ globalnego wzrostu cen pamięci RAM

spowodowanego rozwojem sztucznej inteligencji. Oba czynniki mogą potencjalnie mieć negatywny wpływ na ceny detaliczne konsol, co z kolei hamowałoby wzrost rynku. W dłuższej perspektywie wyższe koszty pamięci RAM mogą również spowodować opóźnienia operacyjne związane z wprowadzeniem na rynek przyszłych konsol. Niektórzy analitycy uważają nawet, że firma Sony rozważa obecnie przesunięcie premiery swojej kolejnej konsoli PlayStation z 2027 roku na 2028 rok, a nawet do 2029 r.. Przypomnijmy, że PlayStation 5 jest częścią najnowszej generacji konsol od 12 listopada 2020 roku. Bungie było o krok od katastrofy. Przejęcie przez Sony miało uratować twórców Destiny