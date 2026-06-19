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Sony rozważa opóźnienie premiery PS6. Gracze mogą dłużej pozostać przy PS5

Mikołaj Berlik
2026/06/19 11:30
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Analitycy coraz częściej wspominają o debiucie dopiero w 2028 lub 2029 roku.

Premiera PlayStation 6 może nie nastąpić tak szybko, jak wcześniej zakładano. Nowe doniesienia sugerują, że Sony rozważa przesunięcie debiutu swojej kolejnej konsoli, a głównym powodem mają być rosnące koszty produkcji sprzętu.

PlayStation
PlayStation

PlayStation 6 – premiera może zostać przesunięta

Informacje pochodzą z najnowszego raportu finansowego grupy Embracer. W dokumencie znalazła się wzmianka o analizach rynkowych, według których Sony może rozważać opóźnienie premiery PlayStation 6. Zamiast debiutu w 2027 roku, coraz częściej mówi się o roku 2028 lub nawet 2029.

Według pojawiających się spekulacji problemem są przede wszystkim rosnące koszty komponentów wykorzystywanych do produkcji nowoczesnego sprzętu. Szczególnie duży wpływ ma mieć zwiększony popyt na podzespoły związane z rozwojem sztucznej inteligencji. To właśnie one mają podnosić koszty produkcji kolejnej generacji konsol.

Choć Sony nie potwierdziło tych informacji, mówi się, że firma może nie chcieć przenosić wszystkich dodatkowych kosztów na klientów. W ostatnich latach gracze krytykowali już podwyżki cen sprzętu i akcesoriów PlayStation, dlatego premiera wyjątkowo drogiej konsoli mogłaby spotkać się z negatywną reakcją rynku.

GramTV przedstawia:

Na ten moment nie wiadomo również, na jakim etapie znajdują się prace nad PS6. Od dawna zakładano, że nowa generacja wystartuje około 2027 roku, jednak obecne plotki sugerują, że Sony może zdecydować się na wydłużenie cyklu życia PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro.\

Istnieją pewne wyzwania związane z wahaniami stawek celnych w Stanach Zjednoczonych, a także wpływ globalnego wzrostu cen pamięci RAM
spowodowanego rozwojem sztucznej inteligencji. Oba czynniki mogą potencjalnie mieć negatywny wpływ na ceny detaliczne konsol, co z kolei hamowałoby wzrost rynku. W dłuższej perspektywie wyższe koszty pamięci RAM mogą również spowodować opóźnienia operacyjne związane z wprowadzeniem na rynek przyszłych konsol. Niektórzy analitycy uważają nawet, że firma Sony rozważa obecnie przesunięcie premiery swojej kolejnej konsoli PlayStation z 2027 roku na 2028 rok, a nawet do 2029 r..

Przypomnijmy, że PlayStation 5 jest częścią najnowszej generacji konsol od 12 listopada 2020 roku.

Źródło:https://gamingbolt.com/sony-might-be-mulling-delaying-the-ps6s-release-from-its-planned-2027-launch-per-rumors

Tagi:

News
Sony
plotka
konsole
PlayStation
opóźnienie
konsola
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
PlayStation 5 Pro
opóźnienie premiery
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:22
Headbangerr napisał:

Chyba czas na upgrade PC.

Wątpię. PS5 było daleko za PC jak wyszło. Tak samo PS4. Jedyna pozytywną zmiana względem PC to było szybkie NVMe. Pamiętam że ja kupowałem dysk mający 3500mb/s a oni wprowadzali bodajże 5000mb/s.

Tez sprzęt już tak nie idzie do góry jak kiedyś. Więc jedyne co zyskasz na PC na ogół to framerate ale zapłacisz wielokrotnie więcej.

Ja zmieniałem PC. Ale głównie z powodu pracy z AI, tym że uprawiam game development itp. Ale nadal w domu działa mój stary PC z 3080 na pokładzie o naprawdę nie narzekam. 

W zasadzie tylko jedna rzecz jeżeli chodzi o gry jest fajna. Cyberpunk 2077. Mam monitor z G-Sync Pulsar. Super klarowny obraz w ruchu. Więc sobie przeszedłem ponownie Cyberpunka na maks detalach wyciągając w 1440p 120fps+. Można więcej ale wtedy dochodzi upscaling i frame generation. 

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 11:53

Chyba czas na upgrade PC.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112