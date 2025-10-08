Sony prezentuje wyjątkowy DualSense w edycji Icon Blue. Są też kolekcjonerskie gadżety

Sony przedstawiło kontroler DualSense w specjalnej edycji. Nowy wariant nazwany Icon Blue Special Edition ma zadebiutować na rynku już w październiku 2025 roku. Projekt kontrolera jest inspirowany bogatą i wieloletnią historią marki PlayStation.

DualSense Icon Blue już w październiku

Jak ujawniono w komunikacie, kontroler wyróżnia się warstwowymi i unikalnymi odcieniami koloru niebieskiego. Dodatkowo, na panelu dotykowym urządzenia znajduje się błyszczący wzór złożony z symboli charakterystycznych dla PlayStation.