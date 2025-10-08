Sony prezentuje wyjątkowy DualSense w edycji Icon Blue. Są też kolekcjonerskie gadżety

Sony zapowiada kolekcjonerskie gadżety i nowy DualSense Icon Blue dla fanów PlayStation.
Sony przedstawiło kontroler DualSense w specjalnej edycji. Nowy wariant nazwany Icon Blue Special Edition ma zadebiutować na rynku już w październiku 2025 roku. Projekt kontrolera jest inspirowany bogatą i wieloletnią historią marki PlayStation.
DualSense Icon Blue już w październiku
Jak ujawniono w komunikacie, kontroler wyróżnia się warstwowymi i unikalnymi odcieniami koloru niebieskiego. Dodatkowo, na panelu dotykowym urządzenia znajduje się błyszczący wzór złożony z symboli charakterystycznych dla PlayStation.
Od momentu, gdy konsola się włącza, a kontroler DualSense rozświetla się charakterystycznym niebieskim blaskiem, zaczyna się coś wyjątkowego. To iskrzenie przyciąga cię do nowych światów i immersyjnej rozgrywki. Inspirowany kultowymi odcieniami niebieskiego PlayStation, ten design oddaje poczucie oczekiwania i zachwytu za każdym razem, gdy chwytasz kontroler. – mówi Leo Cardoso z zespołu projektantów.
Dostępność Icon Blue Special Edition została ograniczona do kilku rynków w Ameryce. Kontroler trafi do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku i Chile. Sprzedaż rozpocznie się w USA i Kanadzie 20 października. Sugerowana cena detaliczna to 84,99 dolarów w USA.
GramTV przedstawia:
Wraz z premierą nowego kontrolera DualSense, Sony Interactive Entertainment zapowiedziało także gamę innych produktów, które mają celebrować dziedzictwo PlayStation, jak również postacie i motywy z popularnych gier, takich jak The Last of Us i Astro Bot. Wśród zapowiedzianych gadżetów znajdzie się kolekcjonerski pojemnik śniadaniowy Astro Bot Lunch Box, wyposażony w soczewkowy front, który pozwala bohaterowi zmieniać wyraz twarzy. Fanom Twisted Metal zaoferowano kolekcję figurek Meltz od Culturefly. Na liście produktów figurują również zawieszki do plecaków i The Last of Us Ellie Mini Backpack.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!