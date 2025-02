Sony pozwane za zawyżanie cen w PlayStation Store. Grupa z Holandii sprzeciwi się firmie

Ostatnio ujawniono, że Holenderska grupa konsumencka wystosowała pozew przeciwko Sony. Powodem takiej decyzji ze strony organizacji ma być zawyżanie cen ze strony drugiej wymienionej firmy oraz wykorzystywanie wpływów do uniemożliwienia graczom zakupu cyfrowych wersji gier z PlayStation 4 i 5 w innych miejscach.

Sony - pierwsze informacje o pozwie

Pozew ze strony organizacji Massaschade & Consument został po raz pierwszy zauważony przez Tweakers. W jego treści możemy przeczytać, że gracze płacą za dużo za tytuły na PlayStation, co zostało określone jako “Sony Tax”. Podkreślono, że wszyscy użytkownicy konsoli z Holandii powinni mieć prawo do rekompensaty. 17 lutego organ prawny napisał do Sony w tej sprawie, a mieszkańcy Holandii mogą za darmo zarejestrować się jako część pozwu po spełnieniu kilku prostych warunków. Otrzymaliśmy również komunikat rozgłaszający wydarzenie: