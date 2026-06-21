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Holendrzy ruszają na Valve. Gracze mieli przepłacić na Steamie o 250 mln dolarów

Maciej Petryszyn
2026/06/21 17:00
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Od lat pozycja Steama jako hegemona rynku PC wydaje się niezachwiana. Nie oznacza to jednak, że wszystkim ta sytuacja odpowiada.

Co jakiś czas słyszymy głosy krytykujące działania Valve w zakresie sprzedaży gier. Tym razem temat trafi na wokandę w Holandii.

Steam
Steam

Steam na cenzurowanym w Holandii

Alarm w tej materii podniosła fundacja Consumer Competition Claims, której zadaniem jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami sprzedażowymi. Podmiot ten zarzuca Valve, iż nadużywa dominującej pozycji na rynku i dzięki niej ogranicza konkurencję. Z jednej strony więc chodzi o uniemożliwianie wydawcom oferowania swoich gier na innych platformach po niższych cenach. Z drugiej zaś o 30-procentową prowizję od sprzedaży oraz wymóg korzystania z własnego systemu płatności. To ma przekładać się na przepłacanie – zdaniem CCC, holenderscy gracze na gry i mikropłatności wydali o ponad 250 milionów dolarów więcej niż miałoby to miejsce, gdyby nie wspomniane działania Amerykanów.

Wiceprezes Amazon Prime Gaming, Ethan Evans, w rozmowie z agencją Bloomberg opisał sytuację ze Steamem tak:

Gdy Amazon lub ktokolwiek inny próbuje konkurować ze Steamem, napotyka dwa problemy. Po pierwsze, Steam ma ogromny rozpęd i pozycję, które bardzo trudno zmienić. Po drugie, aby klienci przenieśli się do innego sklepu, musieliby porzucić dekady swoich inwestycji, ponieważ całe ich biblioteki gier i znajomi z trybów multiplayer znajdują się właśnie tam.

GramTV przedstawia:

Nie jest to pierwszy raz, gdy w stosunku do Valve padają tego typu zarzuty. Dopiero co przecież Bloomberg przywoływał sytuację z przeszłości związaną z Rainbow Six: Siege – właściciele Steama mieli wtedy zagrozić Ubisoftowi wręcz usunięciem sieciowej strzelanki ze swojej platformy. Mimo to Gabe Newell niezmiennie odpiera zarzuty o monopolizację rynku, zapewniając, że gracze mają ogromne możliwości, jeżeli chodzi o wybór platformy, z której chcą korzystać.

Źródło:https://www.dust2.us/news/75152/dutch-consumer-foundation-launches-220m-class-action-against-valve-for-abusing-dominant-market-position

Tagi:

News
Steam
Valve
cena
kontrowersje
ceny
monopolista
Holandia
Consumer Competition Claims
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112