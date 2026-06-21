Holendrzy ruszają na Valve. Gracze mieli przepłacić na Steamie o 250 mln dolarów

Od lat pozycja Steama jako hegemona rynku PC wydaje się niezachwiana. Nie oznacza to jednak, że wszystkim ta sytuacja odpowiada.
Co jakiś czas słyszymy głosy krytykujące działania Valve w zakresie sprzedaży gier. Tym razem temat trafi na wokandę w Holandii.
Steam na cenzurowanym w Holandii
Alarm w tej materii podniosła fundacja Consumer Competition Claims, której zadaniem jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami sprzedażowymi. Podmiot ten zarzuca Valve, iż nadużywa dominującej pozycji na rynku i dzięki niej ogranicza konkurencję. Z jednej strony więc chodzi o uniemożliwianie wydawcom oferowania swoich gier na innych platformach po niższych cenach. Z drugiej zaś o 30-procentową prowizję od sprzedaży oraz wymóg korzystania z własnego systemu płatności. To ma przekładać się na przepłacanie – zdaniem CCC, holenderscy gracze na gry i mikropłatności wydali o ponad 250 milionów dolarów więcej niż miałoby to miejsce, gdyby nie wspomniane działania Amerykanów.
Wiceprezes Amazon Prime Gaming, Ethan Evans, w rozmowie z agencją Bloomberg opisał sytuację ze Steamem tak:
Gdy Amazon lub ktokolwiek inny próbuje konkurować ze Steamem, napotyka dwa problemy. Po pierwsze, Steam ma ogromny rozpęd i pozycję, które bardzo trudno zmienić. Po drugie, aby klienci przenieśli się do innego sklepu, musieliby porzucić dekady swoich inwestycji, ponieważ całe ich biblioteki gier i znajomi z trybów multiplayer znajdują się właśnie tam.
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