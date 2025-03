Sony powołuje nowe studio first-party - Dark Outlaw Games. Na czele twórca Call of Duty

Blundell nie zdradził, na jakim etapie znajduje się obecnie studio, wspominając jedynie, że działa ono już od pewnego czasu. Twórca wyjaśnił, że najważniejsze jest teraz, by „zespół dobrze się zgrał”. Potwierdził również, że w Dark Outlaw Games pełni rolę szefa studia.

Miałem niesamowitą okazję stworzyć nowe studio w ramach PlayStation Studios dla Sony. Studio nazywa się Dark Outlaw. Pracujemy w cieniu już od jakiegoś czasu. Kiedy będziemy gotowi, by coś ogłosić, wyjdziemy na światło dzienne. To ogromny zaszczyt móc zrobić to wspólnie z Sony jako nowe studio first-party. Sony nie otwiera takich studiów zbyt często, więc możliwość dołączenia do tego grona jest dla mnie naprawdę wyróżnieniem. – przekazał deweloper.