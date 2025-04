PlayStation Plus drożeje w wielu regionach. Sony ogłasza nowe ceny subskrypcji

Sony podnosi ceny PlayStation Plus. Zmiany obejmą dziesiątki krajów

W skali globalnej, podwyżki cen wahają się od 8% do 21% w zależności od wybranego poziomu subskrypcji. Jak podał portal Press Start, australijscy subskrybenci PlayStation Plus zobaczą wzrost cen wszystkich poziomów subskrypcji. Miesięczna opłata za PlayStation Plus Essential wzrośnie o 1 dolara australijskiego, natomiast za PlayStation Plus Extra i Deluxe o 2 dolary australijskie miesięcznie.