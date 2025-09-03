Sony płaci graczom za zakup PlayStation 5. Nietypowa promocja niedostępna w Polsce

Niektórzy gracze mogą zaoszczędzić na kupnie konsoli, otrzymując darmowy prezent.

Sony ruszyło z nietypową promocją, która z pewnością zainteresuje graczy planujących przesiadkę na nowszy sprzęt. Wybrani użytkownicy otrzymują mailowo zaproszenia do specjalnego programu, w ramach którego firma rozdaje kody o wartości 100 dolarów do wykorzystania w PlayStation Store. Warunek jest jeden: należy w tym miesiącu aktywować nową konsolę PlayStation 5. Kto może otrzymać bonus od Sony i jak go aktywować? Oferta obowiązuje wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i jest limitowana. Do udziału uprawnieni są jedynie ci gracze, którzy otrzymali wiadomość od Sony z zaproszeniem. Jak wynika z doniesień, czas na skorzystanie z promocji mija 20 września.

Program obejmuje zarówno osoby przechodzące z PlayStation 4 na PlayStation 5, jak i tych, którzy wymieniają pierwszą wersję konsoli na model Slim lub decydują się na zakup PlayStation 5 Pro. Co ważne, nawet jeśli ktoś kupił nową konsolę przed 26 sierpnia, czyli przed startem akcji, wciąż ma prawo do bonusu, o ile nie zdążył jej jeszcze aktywować.

Sony podkreśla, że każdy gracz może odebrać tylko jeden kod przypisany do swojego konta PSN. Nie ma więc możliwości uzyskania dodatkowych voucherów poprzez zakupy na inne osoby. Po aktywacji konsoli procedura jest prosta. Na ekranie PlayStation Store pojawia się opcja realizacji vouchera. Wystarczy kliknąć, postępować zgodnie z instrukcjami i w ciągu chwili w portfelu użytkownika pojawia się 100 dolarów do wydania na gry, dodatki lub subskrypcje. Promocja nie jest szeroko dostępna, ale pokazuje, że Sony stara się dodatkowo zmotywować graczy do przejścia na najnowsze modele swojej konsoli, jednocześnie nagradzając ich cyfrowym kredytem. Możliwe, że w przyszłości podobna akcja trafi również do innych krajów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.