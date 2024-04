Premiera filmu Karate Kid opóźniona. Sony przesunęło film na 2025 rok

Jeśli wyczekujecie na premierę kolejnej edycji filmu Karate Kid to niestety mamy dla Was złe wieści.

Całkiem niedawno pisaliśmy, że ekipa zdjęciowa weszła na plan i ruszyły prace nad filmem, ale teraz docierają nowe wieści, z których wynika, że mimo tego Sony podjęło decyzję o przesunięciu premiery na 2025 rok.

Premiera Karate Kid przesunięta na 2025 rok

W nowym filmie Karate Kid do swoich ról powrócą Ralph Macchio, który zagrał Daniela Larusso w oryginalnym filmie z 1984 roku, a także Jackie Chan, który wcielił się w rolę mistrza w reboocie serii z 2010 roku. Tym razem jednak to nie Jaden Smith wciela się w Karate Kida, ale pojawił się nowy aktor, który przejął jego rolę, a jest nim Ben Wang. Film uważany był za remake pierwszej części cyklu, chociaż opowiadał podobną historię, rozgrywającą się w tym samym uniwersum. Sony Pictures postanowiło to wykorzystać i Karate Kid 2 połączy obie serie.