Transformers One na pierwszym zwiastunie. Film zaprezentuje genezę konfliktu Optimusa Prime’a i Megatrona

Na kolejny aktorski film z Transformersami będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Niedawno ujawniono, że będzie to crossover z serią G.I. Joe, co zapowiadało zakończenie Transformers: Przebudzenie bestii. Ale jeszcze w tym roku otrzymamy nowy film o Autobotach i Deceptikonach, ale w formie animowanej. Transformers One trafi do kin już wkrótce, a teraz możemy zobaczyć pierwszy zwiastun ciekawie zapowiadającej się produkcji o początkach konfliktu Optimusa Prime’a i Megatrona.

Transformers One – pierwszy zwiastun

Z okazji premiera zwiastuna Transformers One Paramount zorganizowało specjalne wydarzenie, aby wyświetlić materiał w kosmosie. Równo o 15:00 czasu polskiego został wystrzelony prom kosmiczny, na pokładzie którego wyświetlono zwiastun filmu po godzinie od startu, na wysokości 38 km nad Ziemią.