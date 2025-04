Karate Kid: Legendy w nowym zwiastunie. Czas rozpocząć nowy turniej

Historia opowie o młodym chłopaku imieniem Li Fong, który wraz ze swoją matką przeprowadza się z Pekinu do Nowego Jorku. W nowej szkole zmaga się z licznymi problemami, często biorąc udział w bójkach. Kiedy przyjaciel Li potrzebuje pomocy, decyduje się wziąć udział w turnieju karate. Chłopak zna kung-fu, ale jego umiejętności okazują się niewystarczające, aby zmierzyć się z najlepszymi. Pan Han postanawia uczyć Li, ale potrzebuje do tego pomocy. Kontaktuje się z Danielem LaRusso, aby nauczył go karate.

Reżyserem filmu jest Jonathan Entwistle, twórca The End of the F***ing World, To nie jest OK oraz Za lepsze jutro. W obsadzie znaleźli się: Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson, Shaunette Renée Wilson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Aramis Knight, Wyatt Oleff, Danny McBride oraz Jennifer-Lyn Christie.