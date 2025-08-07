Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony nie rezygnuje z kontrowersyjnego gatunku gier. CFO firmy wierzy w długofalowy sukces modelu

Mikołaj Berlik
2025/08/07 18:00
Mimo porażki Concorda i wielu anulowanych projektów, gry live-service nadal mają być kluczowe dla PlayStation Studios.

Podczas najnowszego spotkania z inwestorami, dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, odniosła się do kontrowersji wokół gier-usług rozwijanych przez studia pod szyldem PlayStation. Choć firma zmagała się z wieloma porażkami w tym segmencie – z jednym prawdziwym sukcesem w postaci Helldivers 2 – Sony nadal uważa, że to właściwy kierunek.

Live-service to 40% przychodów w pierwszym kwartale 2025. Sony chce więcej

Tao przyznała, że „transformacja nie przebiega gładko”, ale zwróciła uwagę na skalę zmian w ciągu ostatnich pięciu lat. Jeszcze niedawno PlayStation nie miało w ofercie żadnych gier live-service, a dziś przychody w pierwszym kwartale 2025 roku w 40% pochodziły właśnie z takich produkcji – m.in. Helldivers 2, MLB The Show, Gran Turismo 7 i Destiny 2. W skali roku ich udział ma wynosić około 20–30%.

„Musimy wyciągać wnioski z błędów i tworzyć gry-usługi z większą efektywnością i mniejszym marnotrawstwem” – dodała Tao.

Wypowiedź Tao to odpowiedź na krytykę po anulowaniu gier takich jak Concord, The Last of Us Online, Spider-Man multiplayer, reboot Twisted Metal czy niezapowiedziany projekt London Studio. Według doniesień Jeffa Grubba, po klęsce Concorda Sony zaczęło dokładnie analizować wszystkie trwające projekty live-service i wiele z nich zostało zatrzymanych lub cofniętych.

Były szef PlayStation, Shuhei Yoshida, który odszedł z firmy, również skrytykował kierunek związany z naciskiem na gry-usługi. Mimo to, zarząd Sony pozostaje przekonany, że model ten ma potencjał – zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.

Źródło:https://gamingbolt.com/despite-several-cancellations-and-a-high-profile-failure-sony-cfo-wants-more-live-service-games

