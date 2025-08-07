Sony nie rezygnuje z kontrowersyjnego gatunku gier. CFO firmy wierzy w długofalowy sukces modelu

Mimo porażki Concorda i wielu anulowanych projektów, gry live-service nadal mają być kluczowe dla PlayStation Studios.

Podczas najnowszego spotkania z inwestorami, dyrektor finansowa Sony, Lin Tao, odniosła się do kontrowersji wokół gier-usług rozwijanych przez studia pod szyldem PlayStation. Choć firma zmagała się z wieloma porażkami w tym segmencie – z jednym prawdziwym sukcesem w postaci Helldivers 2 – Sony nadal uważa, że to właściwy kierunek.

Live-service to 40% przychod ów w pierwszym kwartale 2025. Sony chce wi ęcej

Tao przyznała, że „transformacja nie przebiega gładko”, ale zwróciła uwagę na skalę zmian w ciągu ostatnich pięciu lat. Jeszcze niedawno PlayStation nie miało w ofercie żadnych gier live-service, a dziś przychody w pierwszym kwartale 2025 roku w 40% pochodziły właśnie z takich produkcji – m.in. Helldivers 2, MLB The Show, Gran Turismo 7 i Destiny 2. W skali roku ich udział ma wynosić około 20–30%.