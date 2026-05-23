Kultowe Crazy Taxi daje znak życia. Fani długo na to czekali

Jeżeli jesteście graczami po 30-stce, jest spora szansa, że przynajmniej raz w życiu natknęliście się na Crazy Taxi. A nawet w nie graliście.

Szalone przejazdy taksówkarskie z pogwałceniem wszystkich możliwych przepisów zdecydowanie miały swój urok. I wygląda na to, że już niedługo powrócą.

Konto Crazy Taxi wróciło do życia po 7 latach

Dobitnie daje nam to do zrozumienia sam wydawca, czyli firma Sega. Oto bowiem niespodziewanie po blisko 7 latach milczenia oficjalne konto Crazy Taxi w serwisie X ożyło! Nie było to przy tym ożycie specjalnie spektakularne, bo ograniczyło się do wrzucenia 5-sekundowego filmiku z zapalającą się tabliczką z napisem TAXI umieszczoną na dachu samochodu. Niby nic, ale jednocześnie bardzo dużo. Trudno bowiem uznać, że przebudzenie z 7-letniego letargu było dziełem przypadku czy też żartem. Bardziej wskazuje to na to, że coś się dzieje i to coś już niedługo zostanie nam zaprezentowane.