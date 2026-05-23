Kultowe Crazy Taxi daje znak życia. Fani długo na to czekali

Jeżeli jesteście graczami po 30-stce, jest spora szansa, że przynajmniej raz w życiu natknęliście się na Crazy Taxi. A nawet w nie graliście.
Szalone przejazdy taksówkarskie z pogwałceniem wszystkich możliwych przepisów zdecydowanie miały swój urok. I wygląda na to, że już niedługo powrócą.
Konto Crazy Taxi wróciło do życia po 7 latach
Dobitnie daje nam to do zrozumienia sam wydawca, czyli firma Sega. Oto bowiem niespodziewanie po blisko 7 latach milczenia oficjalne konto Crazy Taxi w serwisie X ożyło! Nie było to przy tym ożycie specjalnie spektakularne, bo ograniczyło się do wrzucenia 5-sekundowego filmiku z zapalającą się tabliczką z napisem TAXI umieszczoną na dachu samochodu. Niby nic, ale jednocześnie bardzo dużo. Trudno bowiem uznać, że przebudzenie z 7-letniego letargu było dziełem przypadku czy też żartem. Bardziej wskazuje to na to, że coś się dzieje i to coś już niedługo zostanie nam zaprezentowane.
Tym czymś miałby być reboot serii, o którym wiemy od czasu The Game Awards 2023. Za projekt odpowiedzialne ma być założone w 2021 roku Sega Sapporo, a to wszystko przy wsparciu reżysera oryginału, a obecnie producenta, Kenjiego Kanno. Samo nowe Crazy Taxi według zapowiedzi miało posiadać duży otwarty świat stworzony w Unreal Engine 5 i mieć charakter “multiplayerowej gry wyścigowej”.
Sama seria o szalonych taksówkach została zapoczątkowana w 1999 roku za sprawą Crazy Taxi – wydanego początkowo jedynie na automatach, a potem również na konsoli Dreamcast. I to port na DC okazał się sukcesem, stając się trzecią najlepiej sprzedającą się grą na tę konsolę w USA. Efektem były najpierw kolejne porty, a następnie również kolejne odsłony. Ostatnią pełnoprawną częścią było Crazy Taxi 3: High Roller z 2002 roku. Następnie cykl doczekał się też spin-offów – czy to w ramach wersji na handheldy i telefony, czy też przy eksplorowaniu innych gatunków, jak np. tycoony. Niemniej od 2017 roku o serii było cicho – aż do teraz.
