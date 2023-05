Sony „nadużyło dominującej pozycji na rynku konsol”? PlayStation stało się celem dochodzenia antymonopolowego

Organ antymonopolowy ma przesłanki wskazujące na to, że Sony mogło nadużyć dominującej pozycji na rynku konsol do gier wideo, zarówno poprzez internetową sprzedaż gier wideo kompatybilnych z konsolami PlayStation wyłącznie za pośrednictwem platformy PlayStation Store, a także poprzez zakaz sprzedaży kodów aktywacyjnych do gier wideo kompatybilnych z konsolami PlayStation przez konkurencyjnych dystrybutorów.

Jak czytamy w dalszej części oficjalnego pisma sporządzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z Rumunii, praktyki te ograniczają opcje zakupu gier na konsolach PlayStation w innych sklepach, co doprowadziło do wzrostu cen cyfrowych gier. Co więcej, efektem tych praktyk jest zniechęcenie rumuńskich studiów do tworzenia gier na PlayStation.