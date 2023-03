Sony musi zwrócić pieniądze graczom FUT z serii FIFA. Pakiety uznano za hazard

Sąd w Austrii orzekł, że pakiety FIFA Ultimate Team są jedną z form hazardu. Jak podał serwis Games Wirtschaft mały sąd okręgowy w Hermagor orzekł na korzyść kilku austriackich graczy FIFA, którzy pozwali Sony jeszcze w 2020 roku. W pozwie zarzucono, że powodowie, w tym jeden nieletni, „przegrali” ponad 400 euro podczas zabawy w serii gier od Electronic Arts. Stwierdzono również, że możliwość wydawania pieniędzy na system losowych pakietów FUT naruszył przepisy dotyczące hazardu w Austrii, dlatego domagano się pociągnięcia Sony do odpowiedzialności.

Sony musi oddać pieniądze graczom serii FIFA

Japońska firma została wezwana do zwrotu pieniędzy pokrzywdzonym graczom. Kwota jest niewielka, gdyż mowa zaledwie o 338,26 euro, co dla tak dużej korporacji nie powinno być problemem. Ciężko jednak nie oczekiwać, aby Sony nie próbowało się odwołać od decyzji sądu. Jest to sprawa bezprecedensowa i mogłaby wpłynąć na pojawienie się kolejnych podobnych pozwów sfrustrowanych graczy, których zawartość paczek w FUT nie zadowoliła.