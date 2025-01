Sony ma nowy pomysł na swoje uniwersum Spider-Mana. Ten może spodobać się fanom

Jeszcze przed premierą Kravena Łowcy pojawiły się doniesienia, że Sony Pictures rezygnuje z dalszego rozwoju swojego uniwersum. Takiej decyzji nie można się dziwić, gdyż Morbius, Madame Web i Kraven Łowca byli wielkimi kinowymi klapami, a kolejne części Venoma zarabiały coraz mniej. Pojawiły się wtedy plotki, że wytwórnia może nawet sprzedać filmowo-serialowe prawa do Spier-Mana Marvelowi, ale jak dotąd nie zostało to potwierdzone. Kilka dni później świat obiegła wieść, że Sony zamierza jeszcze raz spróbować z uniwersum Spider-Mana i zresetują całą serię, aby na jej zgliszczach powstała nowa franczyza. Teraz scooper MyTimeToShineHello ujawnił szczegóły, które mogą przypaść do gustu fanom Pajączka.

Sony ma nowy pomysł na swoje uniwersum – wykorzysta alternatywne wersje Spider-Mana

Według jego informacji Sony zamierza zbudować nowe uniwersum, które opierałoby się na alternatywnych wersjach Spider-Mana. Swoje własne filmy lub seriale mogliby otrzymać Spider-Man 2099, Spider-Gwen, Spider-Punk, Spider-Woman, Spider-Ham, czy Kaine, a więc postacie, które znamy z animowanej serii Spider-Man Uniwersum. Warto przypomnieć, że obecnie kręcony jest aktorski serial Spider-Man Noir z Nicolasem Cagem w głównej roli, który temu samemu bohaterowi użyczał głosu we wspomnianej animacji.