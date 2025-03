Aż 4 kinowe hity w kwietniu na SkyShowtime. Na te filmy od dawna czekaliśmy

Nie mów zła to remake duńskiego thrillera Goście zrealizowany przez cenionego scenarzystę i reżysera Jameda Watkinsa (Kobieta w czerni) oraz legendarną wytwórnię horrorów Blumhouse. Amerykańska rodzina wpada z wizytą do poznanych na wakacjach brytyjskich znajomych. Na miejscu goście doświadczają licznych nieprzyjemności, które początkowo ignorują. Wkrótce spokojny weekend zamienia się w istny koszmar. W roli głównej nagrodzony BAFTĄ James McAvoy (Pokuta, Split).

Transformers: Początek to historia o genezie konfliktu Optimusa Prime’a i Megatrona, którzy niegdyś byli najbliższymi przyjaciółmi i na zawsze odmienili losy Cybertrona. Transformers: Początek to pierwszy film z serii wykonany w pełni w technice animacji komputerowej.

W SkyShowtime oprócz wspomnianych premier w kwietniu pojawi się również film The Beast Within z gwiazdą Gry o Tron, a także drugi sezon Licealnych duchów, czy Mr. Throwback z gwiazdami koszykówki. Zadebiutuje także czwarty sezon serialu science fiction Snowpiercer. Pełną listę nowości wraz z datami premier i opisami znajdziecie poniżej.

Couples Therapy Couples Therapy to serial dokumentalny, który pozwala wejść do ukrytego świata związków. Nie przypomina karykaturalnych historii rodem z reality show - stajemy się świadkami autentycznej, często bolesnej terapii czterech par. Światowej sławy psycholog dr Orna Guralnik pomaga klientom otworzyć się na szczere rozmowy z partnerami i zmierzyć się z własnymi emocjami. Możemy dostrzec walkę z życiowymi wyzwaniami, zazwyczaj skrywanymi za zamkniętymi drzwiami gabinetów, i zaobserwować najbardziej przełomowe momenty terapii. Couples Therapy to coś więcej niż podglądanie intymnych rozmów. Podczas sesji pary uczą się radzić sobie z problemami i znajdować nowe drogi do wzajemnego porozumienia. Serial pokazuje jak ze sobą rozmawiać – nawet wtedy, gdy rozmowa wiąże się z bólem i trudnymi przeżyciami.

Mr. Throwback – 14 kwietnia

Serial komediowy zrealizowany w konwencji mockumetu, w którym główne role grają światowa gwiazda koszykówki Stephen Curry oraz Adam Pally. Pechowy handlarz pamiątkami (Pally) szuka odkupienia, odnawiając relację ze swoim przyjacielem z dzieciństwa – a jest nim nikt inny, jak legenda NBA, Stephen Curry.

Uśmiechnij się 2 – 15 kwietnia

Światowa gwiazda popu Skye Riley (Naomi Scott), która planuje wyruszyć w wielką trasę koncertową, zaczyna doświadczać coraz bardziej przerażających i niewytłumaczalnych zdarzeń. Przytłoczona narastającymi okropieństwami i presją sławy, zmuszona jest zmierzyć się z mroczną przeszłością, aby odzyskać kontrolę nad swoim życiem.

The Beast Within – 23 kwietnia

Dziesięciolatka zaczyna zastanawiać się nad nietypowym życiem swojej rodziny mieszkającej w leśnej fortecy. Odkrywa, że raz na miesiąc jej ojciec zmienia się w potwora, jednak rodzina przekonuje ją, że nie musi się niczego obawiać. Kiedy potwór ucieka, dziewczynka uświadamia sobie, kim naprawdę jest jej tata. Musi podjąć decyzję, na którą nie odważyłaby się jej matka. W roli głównej nominowany do Emmy Kit Harington.

Kulej. Dwie strony medalu – 24 kwietnia

Historia Jerzego i Heleny Kulejów – najbardziej barwnego małżeństwa Polski lat 60-tych. On – legendarny bokser, podwójny mistrz Europy i ośmiokrotny mistrz Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie i choć nigdy nie leżał na deskach, to w życiu upadał nie raz. Ona – silna kobieta, która niezmiennie stała u jego boku, ale nie chciała na zawsze pozostać w jego cieniu.