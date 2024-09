Sony i twórcy Stellar Blade pozwani. Chodzi o tytuł hitowego RPG akcji

Według Mehaffeya firma z Luizjany istnieje od 2010 roku, natomiast witryna stellarblade.com – od 2006 roku. Jak zauważył właściciel, w 2019 roku Shift Up ogłosiło swoją grę pod tytułem Project Eve, jednak następnie został on zmieniony na Stellar Blade, a nazwa została zarejestrowana jako znak towarowy w styczniu 2023 roku. Mehaffey dokonał natomiast rejestracji w czerwcu 2023 roku, a miesiąc później wysyłał już do Shift Up wezwania do zaprzestania korzystania z nazwy.

Pan Mehaffey zarejestrował domenę stellarblade.com w 2006 roku i używa nazwy STELLARBLADE w swojej działalności od prawie 15 lat. Biorąc pod uwagę to długotrwałe i publiczne użycie, trudno sobie wyobrazić, że Shift Up i Sony nie wiedziały o ustalonych prawach pana Mehaffeya przed przyjęciem identycznego znaku. Wierzymy w uczciwą konkurencję, ale kiedy większe firmy lekceważą ustalone prawa mniejszych firm, naszym obowiązkiem jest stanąć w obronie naszej marki. Znacznie większe zasoby pozwanych skutecznie zmonopolizowały wyniki wyszukiwania online dla STELLARBLADE, spychając długoletnią działalność pana Mehaffeya w cyfrowe zapomnienie i zagrażając źródłom utrzymania, które budował przez ponad dekadę. – głosi oświadczenie wystosowane przez prawnika Mehaffeya dla serwisu IGN.

Jak twierdzi właściciel Stellarblade, klientom jest teraz trudno odnaleźć jego firmę w sieci, ponieważ odnajdują jedynie treści związane z grą wideo. Dodatkowo Mehaffey uważa, że logo firmy oraz gry są „myląco podobne”, powołując się na wykorzystaną kolorystykę oraz stylizowane “S”. Przedsiębiorca domaga się zaprzestania używania nazwy Stellar Blade, a także przekazania wszystkich materiałów związanych z nazwą, by mógł je zniszczyć. Żąda również zapłaty odszkodowania i pokrycia kosztów sądowych.