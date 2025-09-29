Zaloguj się lub Zarejestruj

Sony celebruje 30 lat PlayStation. Kolekcja butów Reebok i wyjątkowy album w drodze

Patrycja Pietrowska
2025/09/29 18:30
0
0

Książka i buty w hołdzie dla kultowej konsoli.

Wrzesień 2025 roku to moment, w którym upływają trzy dekady od premiery konsoli PlayStation na rynkach Ameryki Północnej i Europy. Z okazji tego wyjątkowego kamienia milowego, Sony Interactive Entertainment ogłosiło plany świętowania. Głównym elementem obchodów jest zapowiedź nowej, wielkoformatowej książki fotograficznej zatytułowanej PlayStation: The First 30 Years.

PlayStation
PlayStation

PlayStation obchodzi 30-lecie. Premiera książki i sneakersów inspirowanych konsolą

Publikacja ta jest określana jako wizualna podróż przez historię gamingu. Ten obszerny, bo liczący aż 400 stron album ma zapewnić fanom wgląd w ewolucję marki na przestrzeni jej kolejnych generacji. Czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami, które dotychczas nie były udostępniane, w tym z prototypami, szczegółowymi szkicami koncepcyjnymi oraz modelami projektowymi. Premiera została zaplanowana na wiosnę 2026 roku, a kopie można już dziś zamawiać w przedsprzedaży.

PlayStation
PlayStation

Dodatkowo, w ramach świętowania 30. rocznicy, PlayStation podjęło współpracę z firmą Reebok w celu stworzenia specjalnej kolekcji sneakersów. Ta linia obuwia jest zaprojektowana jako hołd dla oryginalnej konsoli PlayStation. Kolekcja PlayStation x Reebok składa się z trzech modeli butów sportowych – każdy jest powiązany z jednym z pierwotnych regionów, w których sprzęt został wprowadzony na rynek.

GramTV przedstawia:

Design obuwia bezpośrednio czerpie inspirację z charakterystycznej estetyki pierwotnej konsoli PlayStation. Planowana premiera serii sneakersów ma nastąpić już w październiku. Buty charakteryzują się wspólną, rocznicową szarą paletą kolorów oraz licznymi nostalgicznymi detalami.

PlayStation x Reebok
PlayStation x Reebok

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/09/29/celebrating-the-first-30-years-of-playstation/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

