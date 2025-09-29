Sony celebruje 30 lat PlayStation. Kolekcja butów Reebok i wyjątkowy album w drodze

Wrzesień 2025 roku to moment, w którym upływają trzy dekady od premiery konsoli PlayStation na rynkach Ameryki Północnej i Europy. Z okazji tego wyjątkowego kamienia milowego, Sony Interactive Entertainment ogłosiło plany świętowania. Głównym elementem obchodów jest zapowiedź nowej, wielkoformatowej książki fotograficznej zatytułowanej PlayStation: The First 30 Years.

PlayStation obchodzi 30-lecie. Premiera książki i sneakersów inspirowanych konsolą

Publikacja ta jest określana jako wizualna podróż przez historię gamingu. Ten obszerny, bo liczący aż 400 stron album ma zapewnić fanom wgląd w ewolucję marki na przestrzeni jej kolejnych generacji. Czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z materiałami, które dotychczas nie były udostępniane, w tym z prototypami, szczegółowymi szkicami koncepcyjnymi oraz modelami projektowymi. Premiera została zaplanowana na wiosnę 2026 roku, a kopie można już dziś zamawiać w przedsprzedaży.