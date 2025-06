Sony: „Będziemy dalej zwiększać wartość PS Plus”. Możliwe są jednak zmiany cen abonamentów...

Zapewne “zmiany” mamy przeczytać jako “podwyżki”. Czy to jednak przełoży się na lepsze gry w abonamencie PS Plus?

Prezydent Sony, Hideaki Nishino, zapowiedział, że firma planuje nadal rozwijać usługę PlayStation Plus, dodając do niej nowe wartości, ale nie wyklucza jednocześnie zmian cenowych. Wszystko po to, by – jak sam stwierdził – „zmaksymalizować rentowność usługi”.

Choć nie ogłoszono konkretnych podwyżek, taka deklaracja jasno sugeruje, że firma może modyfikować ceny w przyszłości, tak jak miało to już miejsce wcześniej, między innymi w Europie w 2017 roku oraz globalnie w 2023 roku. Wówczas Sony tłumaczyło podwyżki potrzebą „utrzymania wysokiej jakości gier i dodatkowych korzyści” w ramach abonamentu.

W prezentacji towarzyszącej rozmowie przedstawiono dane dotyczące opłacalności PS Plus:

W 2024 roku 22% subskrybentów korzystało z najdroższego wariantu PS Plus Premium, w porównaniu do 17% w 2022 roku

PS Plus Extra – drugi pod względem ceny plan – również zyskał popularność, osiągając 16% subskrybentów (13% w 2022)

Całkowite przychody z PS Plus stanowiły 14% przychodów marki PlayStation w 2024 roku (wzrost o 1 punkt procentowy względem 2022)

Dane te pokazują, że choć wzrost liczby użytkowników PS Plus nie jest gwałtowny, to rosnące grono obecnych subskrybentów wybiera droższe plany. Czy wynika to z przekonania, że wyższy koszt rzeczywiście się opłaca, czy też z ogólnego trendu w kierunku usług abonamentowych (jak również Xbox Game Pass) pozostaje otwartą kwestią.

Warto przypomnieć, że Shuhei Yoshida, były szef PlayStation, kilka lat temu podkreślał, że usługi takie jak PS Plus mają wydłużać cykl życia gier, natomiast Sony nadal wierzy w klasyczny model premier gier jako produktów premium. Być może to zrównoważone podejście wpłynęło na sukces PS Plus w ostatnich latach.