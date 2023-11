Sons of the Forest opuszcza Early Access. Ujawniono datę premiery pełnej wersji

Sons of the Forest zadebiutowało na początku bieżącego roku we wczesnym dostępie na Steam i zaliczyło mocny start. W kolejnych miesiącach studio Endnight Games nieustannie rozwijało swoją produkcję, a w ręce graczy regularnie trafiały kolejne aktualizacje. Wczoraj natomiast zespół przekazał świetną wiadomość, która z pewnością ucieszy wszystkich fanów wspomnianego tytułu. Deweloperzy ujawnili bowiem dokładną datę premiery pełnej wersji Sons of the Forest.

Sons of the Forest zadebiutuje wkrótce w pełnej wersji. Wiemy, kiedy gra opuści wczesny dostęp

We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter) zapowiedziano, że Sons of the Forest opuści wczesny dostęp już 22 lutego 2024 roku, a więc niecały rok po premierze w programie Early Access na Steam. Nie jest to jednak koniec informacji, którymi podzielili się deweloperzy ze studia Endnight Games.