Sons of the Forest „może zrewolucjonizować gatunek”. Nowy gameplay i szczegóły

Sons of the Forest – kontynuacja wydanego w 2018 roku The Forest – miało zadebiutować w zeszłym roku, ale już pod koniec sierpnia poinformowano, że na premierę gry będzie trzeba poczekać nieco dłużej. Wygląda jednak na to, że studio Endnight Games uporało się ze wszelkimi problemami. Do sieci trafił bowiem nowy gameplay oraz kilka informacji, które napawają optymizmem.

W Sons of the Forest gracze będą mogli korzystać z usług towarzyszy sterowanych przez AI

IGN miał już okazję spędzić z Sons of the Forest około 5 godzin i zdaniem redakcji kontynuacja The Forest „może zrewolucjonizować gatunek survivalu”. W opublikowanym materiale wideo dziennikarz chwali przede wszystkim realistyczną oprawę wizualną na poziomie gier AAA, a także sztuczną inteligencję oponentów. Deweloperzy ze studia Endnight Games zadbali jednak również o inne elementy i kilka nowości.



Jedną z nich jest możliwość przemierzania świata gry w towarzystwie kompana sterowanego przez AI, który będzie mógł wykonywać polecenia gracza. W przygotowanym przez IGN wideo możemy zobaczyć jedną z nastawionych przyjaźnie postaci niezależnych. Deweloperzy zaznaczają jednak, że użytkownicy będą mogli skorzystać nie tylko z usług występującego w materiale Kelvina, ale spotkają na swojej drodze także innych bohaterów.



Na koniec przypomnijmy, żeSons of the Forest ma zadebiutować wyłącznie na PC już 23 lutego. Nadchodząca produkcja studia Endnight Games ponownie zabierze graczy na tajemniczą wyspę, na której użytkownicy będą musieli walczyć o przetrwanie i mierzyć się m.in. z przerażającymi mutantami. Produkcja zaoferuje zarówno możliwość zabawy solo, jak i tryb kooperacji.