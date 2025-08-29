Zaloguj się lub Zarejestruj

Sonic Racing: CrossWorlds za darmo w ten weekend. Podpowiadamy jak zagrać

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/08/29 15:20
0
0

Sega udostępniła darmową wersję testową Sonic Racing: CrossWorlds na – nowej gry wyścigowej rywalizującej z serią Mario Kart.

Właśnie wystartowała otwarta beta Sonic Racing: CrossWorlds nazwana Open Network Test. Możecie sami sprawdzić jak sprawuje się w praktyce konkurencja dla Mario Kart, a jeśli nie będziecie mieli możliwości zagrać to polecamy przeczytać o naszych wrażeniach z Gamescomu.

Sonic Racing: CrossWorlds
Sonic Racing: CrossWorlds

Możecie przez chwilę zagrać w Sonic Racing: CrossWorlds całkowicie za darmo

Harmonogram testów Sonic Racing: CrossWorlds:

  • Start: 28 sierpnia, 06:00 naszego czasu
  • Koniec: 1 września, 06:00 naszego czasu

Aby dołączyć do testów wystarczy pobrać Sonic Racing: CrossWorlds Open Network Test w PlayStation Store, Xbox Store, na Steamie lub Epic Games Store. Nie trzeba zapisywać się ani składać zamówienia przedpremierowego. Subskrypcje PlayStation Plus, Xbox Game Pass ani Nintendo Switch Online nie są wymagane do pobrania wersji testowej, jednak zapragniecie zagrać online na Switchu potrzebna będzie aktywna subskrypcja Switch Online. Dane zapisane w becie nie przeniosą się do pełnej wersji gry. Sega podkreśla, że beta ma pomóc w ulepszeniu trybu online i wykryciu ewentualnych problemów przed premierą gry.

Co oferuje otwarta beta Sonic Racing: CrossWorlds?

Tryby dla jednego gracza:

  • Grand Prix – każdy puchar składa się z czterech wyścigów
  • Time Trials – wyścigi na czas

GramTV przedstawia:

Ukończenie pierwszego Grand Prix odblokuje World Match, w którym można rywalizować online z maksymalnie 11 przeciwnikami. Od 31 sierpnia dostępny będzie limitowany event online o nazwie Joker Festival z unikalnymi zasadami. Gracze zostaną podzieleni na trzy drużyny i będą wykonywać wyzwania, np. zbieranie pierścieni. Za punkty można odblokować unikalne naklejki i klaksony.

Do tego na graczy czekają:

  • 21 pojazdów do wyboru i personalizacji (więcej w pełnej wersji gry)
  • 42 gadżety do miksowania i dopasowywania
  • 9 torów, m.in. Metal Harbour, Dragon Road i 7 tras CrossWorlds, gdzie przejazd przez Travel Rings przenosi kierowców do nowej lokalizacji po pierwszym okrążeniu
  • 12 postaci z uniwersum Sonica, w tym: Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Dr. Eggman, Omega, Jet, Storm, Wave, Zazz, Cream & Cheese.

Joker dołączy do gry w limitowanym evencie od 31 sierpnia. Uczestnicy testów otrzymają w pełnej wersji gry ekskluzywną naklejkę i tytuł gracza.

Pełna wersja gry zadebiutuje 25 września na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz Nintendo Switch, a gracze, którzy zamówią Digital Deluxe Edition, otrzymają dostęp do gry 3 dni wcześniej, który rozpocznie się 22 września. Na koniec roku planowana jest też natywna wersja na Nintendo Switch 2, przy czym oryginalna edycja z pierwszego Switcha będzie w pełni kompatybilna z nową konsolą.

Źródło:https://traxion.gg/how-to-play-sonic-racing-crossworlds-for-free

Tagi:

News
SEGA
wyścigi
otwarta beta
samochody
testy
Sonic
Arcade
Sonic the Hedgehog
Wyścigowe
samochodówki
wyścigi motocyklowe
wyścigi samochodowe
Sonic Racing: CrossWorlds
wyścigi arcade
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112