Sonic Racing: CrossWorlds za darmo w ten weekend. Podpowiadamy jak zagrać

Właśnie wystartowała otwarta beta Sonic Racing: CrossWorlds nazwana Open Network Test. Możecie sami sprawdzić jak sprawuje się w praktyce konkurencja dla Mario Kart, a jeśli nie będziecie mieli możliwości zagrać to polecamy przeczytać o naszych wrażeniach z Gamescomu.

Aby dołączyć do testów wystarczy pobrać Sonic Racing: CrossWorlds Open Network Test w PlayStation Store, Xbox Store, na Steamie lub Epic Games Store. Nie trzeba zapisywać się ani składać zamówienia przedpremierowego. Subskrypcje PlayStation Plus, Xbox Game Pass ani Nintendo Switch Online nie są wymagane do pobrania wersji testowej, jednak zapragniecie zagrać online na Switchu potrzebna będzie aktywna subskrypcja Switch Online. Dane zapisane w becie nie przeniosą się do pełnej wersji gry. Sega podkreśla, że beta ma pomóc w ulepszeniu trybu online i wykryciu ewentualnych problemów przed premierą gry.

Ukończenie pierwszego Grand Prix odblokuje World Match, w którym można rywalizować online z maksymalnie 11 przeciwnikami. Od 31 sierpnia dostępny będzie limitowany event online o nazwie Joker Festival z unikalnymi zasadami. Gracze zostaną podzieleni na trzy drużyny i będą wykonywać wyzwania, np. zbieranie pierścieni. Za punkty można odblokować unikalne naklejki i klaksony.

Do tego na graczy czekają:

21 pojazdów do wyboru i personalizacji (więcej w pełnej wersji gry)

42 gadżety do miksowania i dopasowywania

9 torów, m.in. Metal Harbour, Dragon Road i 7 tras CrossWorlds, gdzie przejazd przez Travel Rings przenosi kierowców do nowej lokalizacji po pierwszym okrążeniu

12 postaci z uniwersum Sonica, w tym: Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Shadow, Dr. Eggman, Omega, Jet, Storm, Wave, Zazz, Cream & Cheese.

Joker dołączy do gry w limitowanym evencie od 31 sierpnia. Uczestnicy testów otrzymają w pełnej wersji gry ekskluzywną naklejkę i tytuł gracza.

Pełna wersja gry zadebiutuje 25 września na PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One oraz Nintendo Switch, a gracze, którzy zamówią Digital Deluxe Edition, otrzymają dostęp do gry 3 dni wcześniej, który rozpocznie się 22 września. Na koniec roku planowana jest też natywna wersja na Nintendo Switch 2, przy czym oryginalna edycja z pierwszego Switcha będzie w pełni kompatybilna z nową konsolą.