Mario Kart ma mocną konkurencję. Graliśmy w Sonic Racing: CrossWorlds – wrażenia z Gamscomu

Istnieje już kilka „kartów” Sonica, które są całkiem niezłe, ale chyba żadna z odsłon nie mogła się mierzyć z gigantem jakim jest Mario Kart. CrossWorlds może odmienić tę sytuację.

Wszyscy chcą mieć swoje gokarty, ma je też więc ultra szybki jeż. Różnica jest taka, że nadchodzące Sonic Racing: CrossWorlds robi wszystko lepiej, szybciej i bardziej atrakcyjnie. Do tego jakość wykonania gry stoi na bardzo wysokim poziomie i jestem gotów stwierdzić, że będzie to najlepsza odsłona wyścigowego Sonica, a może nawet w końcu dobra konkurencja dla kultowego Mario Kart. Graliśmy w Sonic Racing: CrossWorlds – Gamescom 2025 Przede wszystkim Sonic Racing: CrossWorlds to dużo bardziej dynamiczne wyścigi aniżeli Mario Kart i mam tu na myśli ostatnie odsłony w postaci ósmej części i świeżutkiego World. Wiem, znowu porównanie do zwariowanego hydraulika, ale ciężko tego nie robić, jeśli rzuca się rękawice takiemu rywalowi. Prędkość ma w tej grze spore znaczenie i jeśli dobierze się odpowiedni pojazd, a do tego wykorzysta wszystkie przyspieszające elementy na trasie i trafi się na dopalacze w znajdźkach, wówczas Sonic tempem zabawy bije na głowę Mario, a to mi się bardzo podoba. Poza tym Sonic to zawsze byłą prędkość, prędkość i jeszcze raz prędkość, a CrossWorlds idealnie to podkreśla.

Reszta czystego gameplay’u jest bardzo podobna do konkurencji. Unikamy przeszkód i atakujemy rywali różnego rodzaju przeszkadzajkami, które są porozstawiane na trasach. No i zbieramy złote ringi – w końcu to Sonic, więc tego elementu nie mogło zabraknąć. Jazda jest więc dynamiczna, często nieprzewidywalna, a na wyższych poziomach trudności całkiem wymagająca (o ile wyłączymy automatyczne prowadzenie pojazdów z zakrętach). Po prostu dzieje się! Jest jednak jeden bardzo istotny i jak dla mnie ważny element, który wyróżnia wyścigowego Sonica na tle konkurencji – nasza dobra jazda jest nagradzana, a nie karana. Wiecie, w Mario Kart doszło do takiej sytuacji, że nie warto prowadzić w wyścigu, bo i tak rozwali nas zaraz niebieska skorupka lub inny piorun. To według mnie wypacza sens wyścigów i niejako kastruje naszą chęć bycia najszybszymi. W Sonic Racing: CorssWorlds sami jesteśmy panami swojego losu i jeśli będziecie wystarczająco szybcy to w pełni zasłużycie na zwycięstwo, a gra w żaden sposób was za to nie ukara. Inną sprawą jest to, że na wysokim poziomie trudności odjechanie rywalom wcale nie było takie proste i trzeba było się mieć stale na baczności, czyli… bardzo dobrze! Jeśli chodzi o trasy, te są bardzo różnorodne i ładnie zaprojektowane. Jest tu sporo interesujących zakrętów, wyskoków i różnych przeszkód, a czasem nawet polatamy. Mimo wszystko wyśmienicie i chyba najlepiej ze wszystkiego sprawdza się teleportacja do innych krain. Gdy kończymy okrążenie na jednej mapie, wówczas gra losuje nam kolejną i nigdy nie wiemy gdzie tym razem przyjdzie nam się ścigać, a to uważam za bardzo fajny ruch, który skutecznie staje naprzeciw potencjalnej monotonności. Dopiero na ostatnie okrążenie wracamy na trasę na której zaczynaliśmy zawody, ale mimo wszystko cieszę się, że Sonic w połowie wyścigu oferuje pewną odmianę dla z góry ustalonych warunków u konkurencji. W nowym Sonic Racing oddano graczom do dyspozycji całkiem rozbudowane możliwości modyfikacji pojazdów. Nie tylko pod kątem doboru kolorów, ale także z wyglądu elementów karoserii. Przykładowo możemy stworzyć jeden pojazd z trzech elementów innych kartów. Możliwości jest naprawdę sporo i choć ze względu na ograniczony czas, nie było mi dane porządnie utonąć w tym trybie to czuję, że ma on naprawdę spory potencjał, który z przyjemnością wykorzystam po premierze pełnej wersji gry. Fajnym elementem jest także kolaboracja z innymi znanymi markami SEGI i choć w zaprezentowanym demie mogłem się tylko przejechać bohaterem Yakuzy, Ichibanem Kasugą, tak wiem, że tych bohaterów będzie znacznie więcej i może to być całkiem zabawne rozwiązanie. Szczytem mojej radości byłaby możliwość przejechaniem się detektywem Yagamim z gry Judgment i trzymam kciuki, aby SEGA wpadła na ten pomysł.

Niestety najsłabszym elementem w trakcie tej krótkiej zabawy była muzyka. Wiele utworów było wręcz męczących, a do tego często nie pasowały do rozgrywki. Było kilka chwytliwych kawałków, ale wiele z nich sprawiało, że marzyłem o wyciszeniu muzyki w trakcie gry. Oczywiście to już kwestia gustu, ponieważ to co nie podoba się mnie, może porwać wiele innych osób, tak więc miejcie na uwadze, że są to osobiste odczucia, a nie jakaś prawda objawiona. Mimo wszystko, dawno nie obcowałem – z mojej perspektywy – z tak fatalną muzyką w grze wyścigowej. Niestety nie było mi dane zagłębić się mocniej w Sonic Racing: CrossWorlds, bowiem byłem na pokazie nieco ponad pół godziny, ale ten krótki czas wystarczył, abym wyrobił sobie o grze dobre zdanie. Jakość wykonania pod kątem technicznym stoi na wysokim poziomie, grafika jest bardzo przyjemna dla oka, a sam gameplay bardzo wciągający, dynamiczny, a także wymagający o ile odpalimy wysoki poziom trudności i wyłączymy wspomaganie sterowania. Zarówno Sonic Racing: CrossWorlds jak i Mario Kart 8 lub World to naprawdę świetne gry, ale na ten moment, ogrom możliwości modyfikacji pojazdów i szybsze tempo rozgrywki w Sonicu bardziej mnie kupuje. Poza tym informuję fanów Sonica – CrossWorlds to najbardziej rozbudowana i napakowana w zawartość gra wyścigowa w serii, co jest oczywiście jej kolejnym plusem. Czekam na pełną wersję i mam nadzieję, że SEGA dowiezie ten tytuł, tym bardziej że czuć, iż studio naprawdę stara się zrobić dobrą arcadową ścigałkę.