Sonic Racing: CrossWorlds na PS5 za 189,90 zł w Allegro

Sonic Racing: CrossWorlds to dynamiczna zręcznościowa gra wyścigowa, w której ścigamy się z bohaterami znanymi z uniwersum Sega. Tytuł stawia na efektowne pojedynki, kolorowe trasy i rozgrywkę w stylu znanym z serii Mario Kart. Wersja pudełkowa oferuje polskie napisy, a gra jest w pełni kompatybilna z konsolą PlayStation 5.
Ścigaj się po lądzie, morzu, powietrzu i przestrzeni kosmicznej w grze Sonic Racing: CrossWorlds! Przemieszczaj się przez pierścienie podróżne do nowych wymiarów, gdzie za każdym zakrętem czeka coś nowego.
Pędź do zwycięstwa solo lub w zespole w różnych trybach offline i online i rywalizuj z graczami z całego świata. Zbuduj najlepszy pojazd dopasowany do swojego stylu jazdy, odblokuj gadżety, aby uzyskać przewagę, i wykorzystaj przedmioty wzmacniające, aby odnieść zwycięstwo!
Gotowi, do startu, warp!
Ścigaj się na 24 torach i przenoś się do 15 CrossWorlds za pomocą Travel Rings, unikalnego mechanizmu rozgrywki, który przenosi kultowe postacie z uniwersów Sonic i SEGA do nowych wymiarów. Wykorzystaj nieprzewidywalność na swoją korzyść, zmieniając krajobraz każdego wyścigu!
