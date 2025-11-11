Sonic Racing: CrossWorlds na PS5 za 189,90 zł w Allegro

Na Allegro pojawiła się atrakcyjna oferta na Sonic Racing: CrossWorlds – najnowszą grę wyścigową z uniwersum niebieskiego jeża. Pudełkowe wydanie na PlayStation 5 dostępne jest teraz w cenie 189,90 zł. To jedna z pierwszych obniżek tej produkcji po premierze.

Sonic Racing: CrossWorlds – oferta w Allegro

Sonic Racing: CrossWorlds to dynamiczna zręcznościowa gra wyścigowa, w której ścigamy się z bohaterami znanymi z uniwersum Sega. Tytuł stawia na efektowne pojedynki, kolorowe trasy i rozgrywkę w stylu znanym z serii Mario Kart. Wersja pudełkowa oferuje polskie napisy, a gra jest w pełni kompatybilna z konsolą PlayStation 5.