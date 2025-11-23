32 lata temu wydano przełomową grę z serii Sonic, która inspirowała się słynnym filmem science fiction

Choć Sonic the Hedgehog CD ukazał się 32 lata temu – 23 listopada 1993 roku – wciąż pozostaje jedną z najważniejszych odsłon w historii niebieskiego jeża. Powstały pierwotnie jako prosty port pierwszej części Sonica, projekt szybko przekształcił się w ambitny eksperyment mający pokazać możliwości dodatku Sega CD. I choć gra nigdy nie osiągnęła popularności kultowych odsłon z Genesis, to jej wpływ na serię okazał się znacznie większy, niż wielu fanów do dziś zakłada. Sonic CD wyznaczył kierunki dla serii.

Sonic CD był przełomowy dla serii

Twórcy, porzucając pomysł wiernego portu, zaczęli wykorzystywać pełnię możliwości płyt CD – nowego wówczas nośnika. Ulepszona grafika i czystsza ścieżka dźwiękowa były tylko początkiem, bo reżyser Naoto Ohshima wprowadził do gry motyw podróży w czasie, inspirowany Powrotem do przyszłości. Każdy poziom można było odwiedzić w różnych okresach, a styl gry wpływał na to, jak prezentował się finał. Był to milowy krok nie tylko dla serii, ale też dla całej ery przechodzenia z kartridżów na płyty – Sonic CD pokazywał, jak bardzo może zmienić się projekt poziomów, gdy twórców nie ogranicza pamięć kartridża.