Brakowało wam animacji z Naruto? Naruto Mobile przygotowało coś specjalnego

Naruto Moblie krótką udostępniło animację “Mistrz i uczeń”, w której występują Naruto Uzumaki oraz Jiraiya.

Naruto pozostaje jedną z najważniejszych marek w historii anime i mangi. Seria stworzona przez Masashi Kishimoto nie tylko stała się globalnym fenomenem, ale również wywarła ogromny wpływ na praktycznie całe współczesne anime shonen. Choć główna historia dobiegła już końca, uniwersum nadal żyje dzięki nowym projektom, a najnowsza animacja przygotowana dla gry Naruto Mobile ponownie wzbudziła ogromne emocje wśród fanów. Dostaliśmy nową animację z Naruto Nowy materiał został opublikowany z okazji 10-lecia gry i celebruje debiut specjalnych, rocznicowych postaci klasy S, którymi są Naruto Uzumaki oraz Jiraiya. To właśnie powrót Jiraiyi stał się największą atrakcją nowej animacji, która przez wielu fanów już teraz uznawana jest za jeden z najbardziej emocjonalnych materiałów związanych z marką od wielu lat.

Krótki film koncentruje się na jednej z najważniejszych relacji w całym uniwersum Naruto. W dzieciństwie Naruto był traktowany przez mieszkańców Wioski Ukrytego Liścia jak wyrzutek. Jiraiya był jedną z pierwszych osób, które zaczęły traktować Naruto jak normalnego człowieka. Legendarny ninja nie tylko zaopiekował się młodym bohaterem, ale stał się dla niego mentorem, nauczycielem i kimś w rodzaju zastępczego ojca. Relacja tej dwójki od lat uchodzi za jeden z najbardziej poruszających wątków całej serii. Nowa animacja odtwarza między innymi słynną scenę z niebieskim lodem na patyku. Choć z pozoru to bardzo prosty moment, dla Naruto miał on ogromne znaczenie emocjonalne. W materiale Jiraiya dzieli loda na pół. Jedną część bierze dla siebie, a drugą przekazuje Naruto. To symboliczna scena pokazująca, że chłopak nie musi już być samotny i że wreszcie znalazł osobę, która naprawdę się o niego troszczy.

Fani zwracają uwagę, że właśnie takie emocjonalne i kameralne momenty zawsze były największą siłą Naruto. Mimo że seria słynęła z widowiskowych walk i ogromnych bitew ninja, to relacje między bohaterami sprawiały, że historia trafiała do milionów odbiorców na całym świecie. Obecnie przyszłość marki pozostaje niejasna. Studio nadal ma sporo materiału do adaptacji z mangi Boruto: Naruto Next Generations, dlatego naturalnym kierunkiem rozwoju uniwersum wydaje się kontynuowanie historii kolejnego pokolenia ninja. Jednocześnie wielu fanów zastanawia się, czy Masashi Kishimoto nie planuje jeszcze powrotu do świata Naruto w innej formie. Jak zawsze – czas pokaże. Tymczasem zobaczcie uroczą animację: