Remedy chce wreszcie zarabiać więcej. Alan Wake i Control mają trafić na mały i duży ekran

Remedy Entertainment to studio, które rzadko kiedy schodzi poniżej określonego poziomu. Niemniej nie zawsze przekłada się to na sprzedaż.

Widać to było również na przykładzie dwóch rozwijanych przez Finów marek. Te z jednej strony cieszyły się sympatią graczy, ale z drugiej nie podbiły list sprzedaży.

Alan Wake i Control doczekają się adaptacji

Z jednej strony jest więc Alan Wake, który doczekał się dwóch odsłon oraz spin-offa. Z drugiej zaś Control, którego druga część ma trafić na rynek w tym roku. Obie serie nie rozbiły banku, na co zwrócił uwagę nowy dyrektor generalny Remedy, Craig Dwyer. Ten zaliczył niedawno pierwszy publiczny występ od momentu objęcia wspomnianej funkcji. Podczas niego dyrektor zapewnił, iż celem studia jest osiągnięcie nie tylko sukcesu stylistycznego, ale też i komercyjnego. W praktyce chodzi oczywiście o to, by znaleźć sposób, by niezłe oceny mediów i oddanie fanów przełożyły się na większą niż dotychczas i zwyczajnie zadowalającą sprzedaż.