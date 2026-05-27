Remedy chce wreszcie zarabiać więcej. Alan Wake i Control mają trafić na mały i duży ekran

Remedy Entertainment to studio, które rzadko kiedy schodzi poniżej określonego poziomu. Niemniej nie zawsze przekłada się to na sprzedaż.
Widać to było również na przykładzie dwóch rozwijanych przez Finów marek. Te z jednej strony cieszyły się sympatią graczy, ale z drugiej nie podbiły list sprzedaży.
Alan Wake i Control doczekają się adaptacji
Z jednej strony jest więc Alan Wake, który doczekał się dwóch odsłon oraz spin-offa. Z drugiej zaś Control, którego druga część ma trafić na rynek w tym roku. Obie serie nie rozbiły banku, na co zwrócił uwagę nowy dyrektor generalny Remedy, Craig Dwyer. Ten zaliczył niedawno pierwszy publiczny występ od momentu objęcia wspomnianej funkcji. Podczas niego dyrektor zapewnił, iż celem studia jest osiągnięcie nie tylko sukcesu stylistycznego, ale też i komercyjnego. W praktyce chodzi oczywiście o to, by znaleźć sposób, by niezłe oceny mediów i oddanie fanów przełożyły się na większą niż dotychczas i zwyczajnie zadowalającą sprzedaż.
Dwyer nie zamierzał tutaj pudrować rzeczywistości i wprost przyznał, że dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych wyników:
Zarówno Control, jak i Alan Wake to marki o niesamowitej jakości i z niezwykle oddaną społecznością. Bądźmy jednak ze sobą szczerymi: patrząc przez pryzmat czystych liczb, obie te franczyzy powinny były sprzedać się w większym nakładzie. Naszym celem nie jest już tworzenie wyłącznie hitów artystycznych, ale gier, które realizują swój pełen potencjał komercyjny.
GramTV przedstawia:
Jednym z elementów, który ma pomóc w poprawie sytuacji, jest nawiązanie współpracy z Annapurna Pictures. To właśnie ta firma w połowie sfinansuje nadchodzące Control Resonant, ale oczywiście nie za darmo. W zamian otrzyma ona prawa do tego, by skorzystać z marek Alan Wake oraz Control – i następnie przenieść je na duży oraz mały ekran. To, według przedstawicieli Remedy, ma mieć kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o kwestię zdobywania nowych odbiorców, do których wcześniej nie udawało się fińskiemu studiu dotrzeć.
Umowa z Annapurną na produkcje filmowe i telewizyjne to dla nas narzędzie o fundamentalnym znaczeniu. Widzieliśmy na rynku, jak udane seriale potrafią przyciągnąć miliony nowych użytkowników do gier z danej serii. Ta współpraca pozwoli nam dotrzeć do masowego odbiorcy, który być może nigdy wcześniej nie słyszał o Alanie Wake'u czy Federalnym Biurze Kontroli, a to z kolei bezpośrednio przełoży się na wyższą sprzedaż naszych przyszłych tytułów – zapewnił dyrektor generalny Remedy.