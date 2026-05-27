Czy hype wokół Solo Leveling słabnie? Tegoroczne Crunchyroll Anime Awards daje do myślenia

Choć Solo Leveling zaliczyło gigantyczną eksplozję popularności, to chyba jednak powoli zainteresowanie tym anime zaczyna powoli słabnąć.

Solo Leveling od momentu swojej premiery dwa lata temu stało się jednym z największych fenomenów współczesnego anime. Adaptacja popularnego webtoonu błyskawicznie podbiła globalną publiczność i przez wielu fanów była postrzegana jako nowy król gatunku shonen fantasy. Produkcja zdobyła ogromną popularność nie tylko wśród widzów, ale również w mediach branżowych, a także regularnie bijąc rekordy oglądalności i popularności na platformie Crunchyroll. Jednak wszystko wskazuje na to, że dominacja Solo Leveling może powoli dobiegać końca. Tegoroczna edycja Crunchyroll Anime Awards stała się pierwszym wyraźnym sygnałem, że hype wokół serii zaczyna stopniowo słabnąć. Solo Leveling traci popularność? Nagrody Crunchyroll Anime Awards od lat wywołują liczne kontrowersje i gorące dyskusje wśród fanów anime. Co roku pojawiają się zarzuty dotyczące pomijania jednych serii lub przesadnego faworyzowania innych. Tym razem w centrum debaty znalazło się właśnie Solo Leveling. Mimo że drugi sezon anime został bardzo dobrze przyjęty i dla wielu widzów okazał się jeszcze bardziej dopracowany oraz efektowny od pierwszego, seria nie zdominowała tegorocznych nagród tak wyraźnie jak wcześniej. Drugi sezon zdobył jedynie dwie statuetki spośród dziesięciu nominacji, a konkretniej za najlepszą animację oraz najlepsze anime akcji.

Choć oba wyróżnienia uznawane są za w pełni zasłużone, kontrast względem poprzedniego roku jest ogromny. Podczas dziewiątej edycji Anime Awards, pierwszy sezon Solo Leveling zgarnął aż dziewięć nagród z trzynastu nominacji. Wśród zwycięstw znalazły się między innymi Anime Roku, najlepsza seria akcji, najlepsza nowa seria, najlepszy główny bohater, najlepsza ścieżka dźwiękowa oraz kilka nagród za dubbing.

Do dziś trwa dyskusja, czy tak wielka dominacja Solo Leveling podczas poprzedniej gali była w pełni zasłużona, czy też wynikała głównie z gigantycznej popularności i ogromnego zaangażowania fanów głosujących na serię. Tegoroczne wyniki wielu obserwatorów interpretuje jako bardziej wyrównane i sprawiedliwe. Jednocześnie pojawiają się głosy, że może to oznaczać stopniowe wygaszanie ogromnego hype’u, który jeszcze rok temu wydawał się praktycznie nie do zatrzymania. Sytuacji nie pomaga fakt, że wciąż nie ogłoszono oficjalnie trzeciego sezonu anime. Minął już ponad rok od emisji drugiej serii, a przyszłość adaptacji pozostaje niejasna. Część fanów zaczyna obawiać się, że marka może stracić impet dokładnie w momencie, gdy na rynku pojawia się coraz więcej potencjalnych konkurentów. Najbliższe lata zapowiadają się bowiem niezwykle intensywnie dla adaptacji koreańskich webtoonów. Jeszcze niedawno wydawało się, że Solo Leveling praktycznie bezkonkurencyjnie zdominuje nową erę anime opartych na webtoonach. Dziś sytuacja wygląda znacznie bardziej wyrównanie. Jeśli seria faktycznie powróci z trzecim sezonem, może okazać się, że będzie musiała walczyć o uwagę widzów w znacznie trudniejszym i bardziej konkurencyjnym środowisku niż kiedykolwiek wcześniej.