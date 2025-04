Snoop Dogg wypuszcza nowy teledysk. Posłuchajcie "Last Dance With Mary Jane"

Co ciekawe, w nowym utworze Snoop Dogga “Last Dance With Mary Jane” pojawiają się gościnnie Jelly Roll oraz nieżyjący już Tom Petty (tak, ten facet od utworu z trailera GTA 6).

Snoop Dogg idealnie wstrzelił się w klimat 4/20, publikując nowy, psychodeliczny teledysk do kawałka „Last Dance With Mary Jane”. W utworze gościnnie pojawia się Jelly Roll, a także postać zmarłego Toma Petty’ego. Numer sampluje klasyczny hit „Mary Jane’s Last Dance” od Petty’ego i jego zespołu The Heartbreakers.

Snoop Dogg prezentuje nowy teledysk

W wideo nie zabrakło również Dr. Dre, który wyprodukował utwór, oraz wizerunków legend takich jak Tupac Shakur czy Bob Marley. Całość to hołd złożony przez Snoopa jego pierwszej i największej miłości – „Mary Jane”, czyli marihuanie. W otwierającym wersie Snoop Dogg rapuje: