Snoop Dogg dostanie swoją filmową biografie - bez koloryzowania

Scenariusz do filmu Hughesa powstanie we współpracy z Joe Robertem Cole’em. Twórcy stawiają na świeżą twarz do roli Snoopa – poszukiwania aktora, który odda charakter i charyzmę rapera, już trwają. Biorąc jednak pod uwagę jak charakterystycznym jest on artystą, twórcy będą mieli twardy orzech do zgryzienia podczas castingu.