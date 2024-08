Sniper Elite: Resistance na 9-minutowym gameplayu. Infiltracja i walka z nazistami

W nowej, wciągającej opowieści, której wydarzenia toczą się równolegle do fabuły Sniper Elite 5, Harry Hawker, agent Zarządu Operacji Specjalnych (SOE), po raz pierwszy przejmuje dowodzenie, gdy odkrywa nową, podstępną Wunderwaffe – coś tak potężnego, że zagwarantuje nazistom zwycięstwo. Ten zabójczy dodatek do arsenału Rzeszy trzeba zniszczyć we współpracy z francuskim ruchem oporu – czytamy w opisie gry.