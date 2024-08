Sniper Elite: Resistance to nowa historia tocząca się równolegle do Sniper Elite 5. Tytuł przenosi nas do czasów II wojny światowej, gdzie wcielamy się w agenta Zarządu Operacji Specjalnych, Harrego Hawkera. Gra oferuje widok z perspektywy trzeciej osoby. Rozgrywka skupia się na eliminowaniu wrogów z ukrycia za pomocą karabinu snajperskiego, choć dostępne są również misje, podczas których korzystamy z broni do walki na krótszym dystansie. Twórcy poinformowali, że w nowej produkcji zobaczymy:

rozbudowaną kampanię do przejścia samemu lub w trybie kooperacji

oryginalne bronie z okresu II wojny światowej

system dostosowywania i ulepszania broni

kamera X-ray pokazująca moc każdego strzału

lubiany przez fanów Invasion Mode

tryby multiplayer

Sniper Elite: Resistance – nowy rodzaj misji