Aktor z Oscarem na koncie może zagrać nowego Dumbledore'a w serialowym Harrym Potterze

Czy to nowy dyrektor Hogwartu?

Mark Rylance znalazł się na szczycie listy życzeń HBO do roli Dumbledore’a w nadchodzącej serialowej adaptacji Harry’ego Pottera. Rewelacje te donosi Variety, powołując się na źródła zaznajomione z projektem. Choć aktor z Oscarem na koncie za rolę w Moście szpiegów wydaje się atrakcyjnym typem, informacja o zainteresowaniu Warner Bros. jego osobą nie jest oficjalna.

Mark Rylance jako Albus Dumbledore?

Przedstawiciel HBO odniósł się do tych doniesień z powściągliwością, podkreślając, że szczegóły dotyczące obsady zostaną ujawnione dopiero po finalizacji umów. Tymczasem casting do głównych ról dziecięcych – Harry’ego, Hermiony i Rona – już trwa, a poszukiwania obejmują młodych aktorów w wieku 9-11 lat. HBO i Warner Bros. chcą obsadzić zarówno początkujących, jak i doświadczonych aktorów, którzy będą mogli odgrywać postaci przez potencjalnie siedem sezonów, odpowiadających każdej książce. Rylance, choć nieco młodszy od Richarda Harrisa, pierwszego filmowego Dumbledore’a, mógłby wnieść do roli dyrektora Hogwartu swój wyjątkowy talent i doświadczenie.