Smacznego! Black Myth: Wukong łączy siły z McDonald’s

Czasami marketing potrafi zaskoczyć – nawet jeśli mówimy o chińskiej sieci popularnych restauracji szybkiej obsługi. McDonald’s ogłosił właśnie współpracę z największym growym hitem prosto z Państwa Środka – Black Myth: Wukong. Efekt? Limitowane burgery w czarnych bułkach, specjalne opakowania i bonusy, których gracze nie znajdą nawet w najtrudniejszych lochach.

Black Myth: Wukong łączy siły z McDonald’s

Od 20 września do 7 października w wybranych restauracjach McDonald’s w Chinach – m.in. w Szanghaju, Pekinie, Kantonie czy Hangzhou – pojawią się specjalne menu inspirowane Black Myth: Wukong. Z okazji Święta Środka Jesieni sieć uruchamia też wydarzenie Full Moon Market, gdzie będzie można zdobyć limitowane nagrody i gadżety związane z grą. Wśród nich znalazła się nawet planszówka „McDonald’s Black Myth Limited Edition Board Game”, której premiera zaplanowana jest na 30 września.