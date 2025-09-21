Smacznego! Black Myth: Wukong łączy siły z McDonald’s

Zaloguj się lub Zarejestruj

Jakub Piwoński
2025/09/21 18:30
Nietypowy crossover w Chinach.

Czasami marketing potrafi zaskoczyć – nawet jeśli mówimy o chińskiej sieci popularnych restauracji szybkiej obsługi. McDonald’s ogłosił właśnie współpracę z największym growym hitem prosto z Państwa Środka – Black Myth: Wukong. Efekt? Limitowane burgery w czarnych bułkach, specjalne opakowania i bonusy, których gracze nie znajdą nawet w najtrudniejszych lochach.

Black Myth: Wukong łączy siły z McDonald’s

Od 20 września do 7 października w wybranych restauracjach McDonald’s w Chinach – m.in. w Szanghaju, Pekinie, Kantonie czy Hangzhou – pojawią się specjalne menu inspirowane Black Myth: Wukong. Z okazji Święta Środka Jesieni sieć uruchamia też wydarzenie Full Moon Market, gdzie będzie można zdobyć limitowane nagrody i gadżety związane z grą. Wśród nich znalazła się nawet planszówka „McDonald’s Black Myth Limited Edition Board Game”, której premiera zaplanowana jest na 30 września.

Współprace McDonald’s z wielkimi markami gier nie są niczym nowym. Tym razem padło na tytuł często określany jako pierwsza prawdziwa chińska produkcja klasy AAA, która przyciągnęła uwagę graczy na całym świecie.

Co ciekawe, studio Game Science nie zamierza zwalniać tempa. Ledwie świat przyjął Black Myth: Wukong, a już w sierpniu zapowiedziano kolejny projekt – Black Myth: Zhong Kui, inspirowany kolejną postacią z chińskiego folkloru. A póki co, gracze w Chinach mogą rozkoszować się widokiem Wukonga… na kubku z colą i bułce z burgerem.

Źródło:https://gamerant.com/black-myth-wukong-is-teaming-up-with-mcdonalds/

Tagi:

News
promocja
McDonald's
Black Myth: Wukong
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


