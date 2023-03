Sludge Life 2 – szalony symulator wandalizmu doczeka się kontynuacji

„Big Mud zaginął! Zniknęła lubiana przez wszystkich rapująca żaba, a jego najlepszy ziomal, Ghost (to ty), wyruszył go szukać. SLUDGE LIFE 2 przeniesie cię do apartamentów Ciggy City – luksusowego, wielopiętrowego hotelu pełnego tajemnic, gadżetów, gagów, dziwacznych postaci i okropnej korpoarchitektury, którą możesz poprawić za pomocą farby w sprayu” – czytamy w opisie gry na Steam.