Słodka gra stanie się jeszcze słodsza. Minecraft z nowymi modelami małych zwierząt

Jeżeli szukacie bezpiecznej gry dla swojego dziecka, macie chociażby Minecrafta. Ten, chociaż już wcześniej stylistycznie był produkcją słodką, stanie się jeszcze słodszy.
Twórcy z Mojang Studios oficjalnie zapowiedzieli nadchodzącą aktualizację, która pochyli się nad zwierzętami. Nie chodzi tu jednak o dorosłe osobniki, a o maluchy. Młode doczekają się po wielu latach własnych odrębnych modeli. Dotychczas sposób ich tworzenia był prosty. Brano model dorosłego osobnika, zmniejszano całe jego ciało, pozostawiając jednak dotychczasowy rozmiar głowy. I voilà, mieliśmy model małego zwierzaczka.
Minecraft z większą dawką słodyczy
Teraz graficy odpowiedzialni za Minecrafta pochylili się nad tematem nieco szerzej, dzięki czemu wraz z kolejną aktualizacją gra wzbogaci się o odrębne modele oraz tekstury dla młodych zwierząt. Także odgłosy, które wcześniej były jedynie zmodyfikowaną wersją dźwięków dorosłych osobników, doczekały się własnych wersji.
Sądzę, że poprzednio po prostu sprawiliśmy, by dźwięki dorosłych były wyższe. Tym razem jednak faktycznie stworzyliśmy nowe dźwięki, które moim zdaniem znacznie bardziej pasują do tych mobów – wyjaśniła Sarah Boeving, czyli Game Artist w Mojang.
Nieco inaczej potraktowano króliki, bo w tym wypadku nowych modeli doczekały się także osobniki dorosłe. Mają one w lepszy sposób odpowiadać zachowaniom zwierzaków w prawdziwym świecie. Ważną dla graczy zmianą będzie też fakt, iż znaczniki, którymi nadajemy mobom imiona, będzie można od teraz wytwarzać. Wcześniej dało się je jedynie znaleźć w skrzyniach, kupić u handlarza lub wyłowić z wody. Po aktualizacji wystarczy bryłka złota i ryza papieru.
Chociaż sama łatka jeszcze nie wyszła, to gracze Minecrafta mogą już na własne oczy sprawdzić, jak prezentują się nowe modele. Aktualizacja jest dostępna w Java snapshot oraz Bedrock beta/preview.
