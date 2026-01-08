Słodka gra stanie się jeszcze słodsza. Minecraft z nowymi modelami małych zwierząt

Jeżeli szukacie bezpiecznej gry dla swojego dziecka, macie chociażby Minecrafta. Ten, chociaż już wcześniej stylistycznie był produkcją słodką, stanie się jeszcze słodszy.

Twórcy z Mojang Studios oficjalnie zapowiedzieli nadchodzącą aktualizację, która pochyli się nad zwierzętami. Nie chodzi tu jednak o dorosłe osobniki, a o maluchy. Młode doczekają się po wielu latach własnych odrębnych modeli. Dotychczas sposób ich tworzenia był prosty. Brano model dorosłego osobnika, zmniejszano całe jego ciało, pozostawiając jednak dotychczasowy rozmiar głowy. I voilà, mieliśmy model małego zwierzaczka.

Minecraft z większą dawką słodyczy

Teraz graficy odpowiedzialni za Minecrafta pochylili się nad tematem nieco szerzej, dzięki czemu wraz z kolejną aktualizacją gra wzbogaci się o odrębne modele oraz tekstury dla młodych zwierząt. Także odgłosy, które wcześniej były jedynie zmodyfikowaną wersją dźwięków dorosłych osobników, doczekały się własnych wersji.