Legendarna Tibia przeniesiona w 3D. Zwieńczenie 13 lat pracy

Każde dziecko lat 90. z pewnością przynajmniej raz w życiu słyszało nazwę Tibia. Nie może być inaczej.

Bo nawet jeżeli ktoś sam w Tibię nie grał, to na pewno miał znajomych, którzy to robili. W Polsce panował istny szał na niemiecką produkcję. Tibia w trzecim wymiarze na serwerze Minecrafta O tym, jak bardzo oddaną bazę fanów ma Tibia, niech świadczy najlepiej projekt Tibia 3D. Wszystko zaczęło się aż 13 lat temu, gdy grono zapaleńców postanowiło przenieść ukochaną produkcję w środowisko trójwymiarowe. Do tego celu wykorzystano Minecrafta, rozpoczynając prace nad specjalnym serwerem.

Prace, które teraz wreszcie zostały zwieńczone. Dlaczego tyle to trwało? Trzeba zwrócić uwagę na skalę projektu, bo moderzy w ramach Tibia 3D postanowili od nowa stworzyć każde dostępne miasto czy wyspę, a nawet podziemia. Dzięki z temu bez problemu znajdziemy odpowiedniki Thais czy Venore – oczywiście w trójwymiarze. Wrażenie robi jednak nie tylko ogrom wysiłków włożonych w przeniesienie lokacji, ale też grzebanie w mechanikach.

GramTV przedstawia:

Rozgrywka Minecrafta odbiega wszak od tego, co znamy z Tibii. Ale nie w Tibia 3D. Tutaj istnieje system automatycznej walki czy też mechanika zużywania many. Nie zabrakło nawet możliwości bezpośredniego wpisywania inkantacji czarów na czacie. Do tego w grze jest co robić. Mamy dostęp do zwykłych zadań, dostajemy też wydarzenia społecznościowe czy nawet rajdy. Sam serwer działa na Minecrafcie w wersji 1.11.2. Przy próbie połączenia, od razu zostanie nam zaproponowane automatycznie pobrane niezbędnych tekstur. Sama Tibia 3D funkcjonuje obecnie w wersji 2.23.2b i odpowiada Tibi 8.6. Wszyscy zainteresowani mogą na własną rękę sprawdzić, czy twórcom moda udało się odtworzyć dawną magię. Wystarczy połączyć się z ip pt3d.serveminecraft.net.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

