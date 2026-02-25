Baldur's Gate 1 i 2 z aktualizacją 14 lat po wydaniu Enhanced Edition

W czasach, gdy uwagę graczy niezmiennie przyciąga Baldur's Gate 3, pierwsza i druga odsłona znalazły się trochę w cieniu. Ale nie dla deweloperów.
Otóż 14 lat po wydaniu Enhanced Edition Baldur's Gate 1 i Baldur's Gate 2 dostały aktualizację. Co w niej znajdziemy?
Baldur's Gate 1 i 2 z niespodziewanymi aktualizacjami
Pojawiła się beta Infinity Engine 2.7, którą już teraz można sprawdzać na Steamie. Aktualizacja ta dodaje do obu gier m.in. dynamiczne wsparcie językowe. Funkcja ta sprawi, że aktualizacje związane z językami lub też dodawanie w przyszłości nowych wersji językowych będzie łatwiejsze. Dodatkowo zapisy przechowywane w chmurze Steama mogą być teraz kontrolowane przez klienta platformy Valve.
Tak o aktualizacji mówią przedstawiciele studia Beamdog, które odpowiada za odświeżenie klasycznych BG:
Naszym celem jest sprawienie, by te klasyki w obliczu zmieniających się wymagać technologicznych i systemów operacyjnych nadal działały płynnie zarówno na PC, jak i w wersji mobilnej. Niestety nie mamy zasobów, by zaktualizować wersje konsolowe: to wymagałoby rozbudowanych procesów certyfikacji, których obecnie nie obsługujemy. Chcemy też w przyszłości zaktualizować na PC i mobilkach PST:EE, ale, ponieważ to inny poziom aktualizacji niż BG czy IWD, może to nastąpić później.
Omawiane zmiany dotyczą nie tylko Baldur's Gate: Enhanced Edition z 2012 roku i wydanego rok później Baldur's Gate 2: Enhanced Editio, ale również wydanego w roku 2014 Icewind Dale: Enhanced Edition. Ponadto, jak zostało wyżej wspomniane, podobne usprawnienia w przyszłości ma otrzymać także Planescape: Torment Enhanced Edition z 2017 roku.
Radości z dalszego rozwoju gier nie krył Michael Douse, dyrektor Larian Studios, gdzie powstało Baldur's Gate 3:
Baza! Wspaniale jest widzieć, że ludzie, którym zależy na Baldur's Gate, robią fajne rzeczy dla tak dużego i różnorodnej społeczności.
