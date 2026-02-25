Baldur's Gate 1 i 2 z aktualizacją 14 lat po wydaniu Enhanced Edition

W czasach, gdy uwagę graczy niezmiennie przyciąga Baldur's Gate 3, pierwsza i druga odsłona znalazły się trochę w cieniu. Ale nie dla deweloperów.

Otóż 14 lat po wydaniu Enhanced Edition Baldur's Gate 1 i Baldur's Gate 2 dostały aktualizację. Co w niej znajdziemy?

Baldur's Gate 1 i 2 z niespodziewanymi aktualizacjami

Pojawiła się beta Infinity Engine 2.7, którą już teraz można sprawdzać na Steamie. Aktualizacja ta dodaje do obu gier m.in. dynamiczne wsparcie językowe. Funkcja ta sprawi, że aktualizacje związane z językami lub też dodawanie w przyszłości nowych wersji językowych będzie łatwiejsze. Dodatkowo zapisy przechowywane w chmurze Steama mogą być teraz kontrolowane przez klienta platformy Valve.