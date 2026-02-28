Carmageddon: Rogue Shift ze zmianą w fizyce prowadzenia pojazdów i nowym samochodem

Czy to wystarczy, aby zadowolić graczy narzekających na model jazdy w Carmageddon: Rogue Shift?

Carmageddon: Rogue Shift niespodziewanie powróciło na początku miesiąca jako roguelite’owy spin-off kultowej serii, opracowany przez studio 34BigThings, znane między innymi z Redout. Niestety produkcja nie została zbyt ciepło przyjęta, a jednym z głównych zarzutów wobec gry był słaby model jazdy. Nowa aktualizacja na PC ma to naprawić, wprowadzając gruntownie przebudowany model fizyki prowadzenia pojazdów. Carmageddon: Rogue Shift z ważną aktualizacją Według dewelopera, zmieniona fizyka opon zapewnia bardziej progresywną utratę przyczepności. Domyślne sterowanie jest teraz bardziej responsywne, a gracze otrzymali dodatkowe opcje pozwalające dostosować liniowość skrętu. Ulepszono również krzywą przyspieszenia, dzięki czemu reakcja auta przy niskich prędkościach oraz podczas cofania jest wyraźnie lepsza. Twórcy zaznaczają, że część ustawień mogła zostać nadpisana przez nową łatkę i opcje sterowania. W przypadku nietypowego zachowania pojazdów warto sprawdzić konfigurację.

Aktualizacja wprowadza także nowy, darmowy pojazd z napędem AWD o nazwie Grosso. Auto dodano z okazji przekroczenia przez społeczność progu 50 milionów wyeliminowanych odpowiedników zombie w Rogue Shift. Grosso posiada unikalną zdolność Lock Jammer, która wydłuża czas odporności na namierzenie bronią po wykonaniu uniku przy użyciu Boostu lub Sidebasha. Aby odblokować pojazd, wystarczy zaktualizować grę i wówczas samochód automatycznie trafi do garażu.

Do gry dodano również nową kamerę umieszczoną na masce. Aktualizacja przynosi także poprawki błędów związanych ze znikaniem Finałowego Bossa, usprawnienia sztucznej inteligencji przeciwników, naprawę problemów z minimapą na Steam Decku, usunięcie błędu dryfującego kursora na mapie kampanii, szybsze ładowanie pojazdów w garażu, przebudowę części efektów dźwiękowych w celu poprawy czytelności audio podczas wyścigów oraz dalsze eliminowanie crashy. Na ten moment łatka dostępna jest wyłącznie na PC na platformie Steam. Aktualizacje konsolowe zostaną udostępnione w późniejszym terminie, po zatwierdzeniu przez poszczególnych właścicieli platform i mają zawierać dodatkowe poprawki stabilności. Twórcy przypominają również, że Carmageddon: Rogue Shift posiada status Steam Deck Verified. Gra umożliwia płynne przenoszenie postępów między komputerem, a Steam Deckiem, pod warunkiem korzystania z zapisu w chmurze Steam Cloud. W planach studia 34BigThings są kolejne nowości, w tym wsparcie dla kierownic oraz nowy tryb Challenge.