Sleeping Dogs pojawi się jednak na dużym ekranie? Simu Liu daje nadzieję

Filmowa adaptacja gry Sleeping Dogs może jednak dojść do skutku, a wszystko za sprawą aktora i reżysera Simu Liu. Będzie to już drugie podejście do tematu.

Jeszcze w 2018 roku pojawiały się pierwsze pogłoski na temat powstawania filmowej adaptacji gry Sleeping Dogs. Wówczas miał się tym zając aktor Donnie Yen znany takich filmów jak Ip Man lub Łotr 1 ze świata Gwiezdnych Wojen. Projekt niestety umarł, ale teraz znów pojawia się nadzieja na jego powstanie.

Sleeping Dogs z nową szansą na film

Sleeping Dogs to gra wydana w 2012 roku. Najprościej rzecz ujmując, było to takie GTA w Hongkongu, ale teoretycznie po tej bardziej „dobrej” stronie barykady. Produkcja kręciła się wokół detektywa Wei Shena, którego zadaniem było przeniknięcie do struktur organizacji przestępczej Sun On Yee. Jak zwykle w takich przypadkach bywa, Wei musiał parać się różnych, często moralnie ciężkich zadań, aby zdobyć zaufanie mafii i piąć się w jej hierarchii. Sama produkcja oferowała fabułę inspirowaną azjatyckim kinem sensacyjnym, często nawiązującym do twórczości Johna Woo. Chyba trudno się nie zgodzić, że był to kawał dobrego materiału, nadającego się do stworzenia pełnoprawnego filmu akcji.