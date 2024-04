Slay the Spire 2 zapowiedziane. Klimatyczny zwiastun ujawnia termin premiery

Slay the Spire podbiło zarówno serca recenzentów, jak i samych graczy, co potwierdza średnia ocen na Metacritic, a także „przytłaczająco pozytywne” opinie na Steam. Jeśli również należycie do grona fanów wspomnianej produkcji, to mamy dla Was świetne wieści. W trakcie wczorajszego pokazu The Triple-I Initiative 2024 zapowiedziano bowiem Slay the Spire 2, czyli kontynuację hitowego roguelike’a od deweloperów ze studia Mega Crit.

Slay the Spire 2 na pierwszym zwiastunie. Ujawniono termin premiery gry we wczesnym dostępie

Zapowiedzi Slay the Spire 2 towarzyszył również klimatyczny zwiastun, w który ujawniono przybliżony termin premiery. Zgodnie z przekazanymi informacjami nowa produkcja studia Mega Crit ma zadebiutować we wczesnym dostępie w 2025 roku. Niestety we wspomnianym materiale zabrakło miejsca na fragmenty rozgrywki.