Absolum z darmową porcją nowości. To dobry moment, by wrócić do gry

Absolum, hybryda beat’em up z mechanikami roguelike, wkrótce otrzyma nową zawartość. Aktualizacja oznaczona numerem 1.1 ma zadebiutować 12 lutego i poza poprawkami technicznymi przyniesie także szereg nowości rozszerzających doświadczenie graczy. Najważniejszym celem zmian jest dalsze zwiększenie regrywalności, która już teraz uchodzi za jeden z największych atutów produkcji.
Absolum nie powiedziało ostatniego słowa. Patch 1.1 wprowadzi nowe wyzwania
Jedną z kluczowych nowości będą tak zwane Mystic Ordeals, czyli modyfikatory możliwe do aktywowania po pokonaniu finałowego bossa. Rozwiązanie to pozwoli dostosować poziom trudności kolejnych podejść i sprawdzić własne umiejętności w bardziej wymagających warunkach. Na mapie pojawią się również skażone regiony, przez które gracze będą mogli zdecydować się przejść.
Patch rozszerzy także system wierzchowców, wprowadzając ich elitarne warianty. Mają one oferować ulepszone ataki i pojawiać się rzadziej niż standardowe odpowiedniki. Aktualizacja obejmie ponadto nowe emotki przeznaczone do rozgrywki kooperacyjnej oraz skórki postaci, pozwalające na większą personalizację bohaterów.
Darmowy charakter aktualizacji sprawia, że stanowi ona dodatkową zachętę do powrotu do gry. Już wcześniej różnorodność kolejnych podejść wyróżniała Absolum na tle innych przedstawicieli gatunku. Produkcja pozostaje dostępna także w formie wersji demonstracyjnej na Steamie, co umożliwia sprawdzenie mechanik przed premierą aktualizacji. Nadchodzący patch może więc okazać się okazją zarówno dla powracających graczy, jak i dla osób, które dotąd nie miały styczności z tym tytułem.
Gra Absolum, stworzona z pasją przez super zespół, która zredefiniowała gatunek beat 'em up z horyzontalnie przewijanym ekranem, łączy w sobie najwyższej klasy bijatykę z nowoczesnymi mechanikami roguelite, przywołując klimat klasycznych hitów gier fantasy arcade we wciągającej przygodzie osadzonej w oryginalnym świecie Talamh – brzmi opis gry.
