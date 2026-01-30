Absolum z darmową porcją nowości. To dobry moment, by wrócić do gry

Absolum, hybryda beat’em up z mechanikami roguelike, wkrótce otrzyma nową zawartość. Aktualizacja oznaczona numerem 1.1 ma zadebiutować 12 lutego i poza poprawkami technicznymi przyniesie także szereg nowości rozszerzających doświadczenie graczy. Najważniejszym celem zmian jest dalsze zwiększenie regrywalności, która już teraz uchodzi za jeden z największych atutów produkcji.

Absolum nie powiedziało ostatniego słowa. Patch 1.1 wprowadzi nowe wyzwania

Jedną z kluczowych nowości będą tak zwane Mystic Ordeals, czyli modyfikatory możliwe do aktywowania po pokonaniu finałowego bossa. Rozwiązanie to pozwoli dostosować poziom trudności kolejnych podejść i sprawdzić własne umiejętności w bardziej wymagających warunkach. Na mapie pojawią się również skażone regiony, przez które gracze będą mogli zdecydować się przejść.